scorecardresearch
 

Feedback

शाहरुख खान के डुप्लीकेट बनकर ज‍िंदगी जी रहे इब्राहिम, एक इवेंट की लेते हैं इतनी फीस

शाहरुख खान के हमशक्ल इब्राहिम कादरी सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहते हैं. वो जिस तरह से सुपरस्टार को कॉपी करते हैं, उसे देख हर कोई हैरान रह जाता है. लेकिन इब्राहिम आखिर शाहरुख को कॉपी करने के लिए पैसे कितने चार्ज करते हैं?

Advertisement
X
शाहरुख खान के हमशक्ल इब्राहिम कादरी (Photo: Instagram @imsrk, @ibrahim__qadri)
शाहरुख खान के हमशक्ल इब्राहिम कादरी (Photo: Instagram @imsrk, @ibrahim__qadri)

बॉलीवुड के 'किंग' कहे जाने वाले शाहरुख खान की नकल यूं तो हर किसी ने कभी ना कभी की होगी. उनका वर्ल्ड फेमस हाथ फैलाने वाला पोज कई लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की होगी. लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक शाहरुख की नकल इब्राहिम कादरी से अच्छी कोई नहीं कर सकता. उनके मुताबिक वो हूबहू सुपरस्टार जैसे चलते और बात करते हैं. 

कैसे हुई शाहरुख खान के हमशक्ल इब्राहिम की शुरुआत?

इब्राहिम शाहरुख की एक्टिंग इतनी बेहतरीन करते हैं कि लोग उन्हें अपने इवेंट्स में भी इनवाइट करते हैं. वो वहां शाहरुख की तरह डांस करते हैं, उनके जैसे बात करते हैं और फैंस को एंटरटेन करते हैं. ऐसे में वो कितनी कमाई करते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है. हाल ही में उन्होंने लल्लनटॉप संग खास बातचीत में शाहरुख खान की नकल करने से लेकर अपनी कमाई का भी जिक्र किया. 

सम्बंधित ख़बरें

Shah Rukh Khan's look from King gets leaked
सिल्वर हेयर लुक में पहली बार दिखे 'किंग' खान, सेट से लीक हुई शाहरुख की तस्वीर  
Rani Mukherjee, Shah Rukh Khan
शाहरुख से रानी मुखर्जी तक, जब टीचर्स के रोल में दिखे सितारे, यादगार बनीं फ‍िल्में  
Shah rukh Khan, punjab floods
पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल, शाहरुख खान ने की दुआ, बोले- भगवान सबका साथ दें 
Ranveer Singh,Shahrukh Khan,Amitabh Bachchan, don 3
'डॉन 3' में रणवीर संग दिखेंगे अमिताभ-शाहरुख? बड़े सरप्राइज की है तैयारी  
Priyanka Chopra,Shahrukh Khan
शाहरुख खान की अधूरी लव स्टोरी पर प्रियंका चोपड़ा ने खेला दांव, बना डाली डॉक्यूमेंट्री! 

इब्राहिम ने बताया, 'जब शुरू-शुरू में मुझे लोग देखा करते थे, तभी मैं अपने दोस्त के एक इवेंट में गया था. वहां मुझसे कहा गया कि थोड़ा शाहरुख खान के जैसे स्टेप करके दिखा दो. मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं आता है. तब उसने कहा कि तुझे कुछ नहीं, बस शाहरुख सर का सिगनेचर स्टेप करना है. मेरे उस वक्त पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने वो स्टेप करके दिखा दिया.'

Advertisement

'इसके बाद मैं एक और इवेंट में गया. वहां भी मैं ढंग से शाहरुख सर का डांस नहीं कर पा रहा था. तो एक औरत ने चिल्लाते हुए कहा कि सिर्फ शाहरुख खान की शक्ल मिलने से कुछ नहीं होता, उनके जैसा डांस भी आना चाहिए. ये बात मेरे दिल में बैठ गई. मैंने तभी सोचा कि अब मैं इतना काम करूंगा कि लोगों को पागल कर दूंगा.'

कितना पैसा कमाते हैं शाहरुख के हमशक्ल इब्राहिम?

इब्राहिम आगे बताते हैं कि जब वो शाहरुख बनकर इवेंट्स में जाते थे, तब शुरुआत में उन्हें पैसे नहीं मिलते थे. लेकिन बाद में जब उनकी पॉपुलैरिटी में ऊछाल आया, तब उनकी कमाई में भी इजाफा आया. इब्राहिम ने कहा, 'जब मैंने ढंग से काम करना शुरू किया, तब मुझे एक-दो इवेंट्स में पैसे नहीं मिले थे. वो मुझे टालते रहते थे कि आपको पैसे दे रहे हैं. लेकिन आज मैं ठीक-ठाक पैसे चार्ज करता हूं.'

'1.5 लाख से 5 लाख तक चार्ज करता हूं, निर्भर करता है कि कैसा इवेंट है. मेरे जितने पैसे शायद ही कोई दूसरे एक्टर का हमशक्ल करता होगा. मैंने पैसे बढ़ाए हैं, तब जाकर उन लोगों को भी आज फायदा हुआ है. मैं जितने काम छोड़ता हूं, उससे शाहरुख खान के बाकी हमशक्ल का भी फायदा होता है. क्योंकि जो मुझे पैसे नहीं दे सकते, वो उन लोगों के पास जाते हैं.'

Advertisement

बात करें शाहरुख खान की, तो वो फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' में बिजी हैं. इसके अलावा वो अपने बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' को भी जोर-शोर से प्रमोट कर रहे हैं जो 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement