Sunil Shende Passes Away: नहीं रहे सर्कस में शाहरुख के 'बाबूजी' का रोल निभाने वाले एक्टर सुनील शेंडे

एक्टर सुनील शेंडे का निधन हो गया है. सुनील 75 साल के थे. उन्हें मराठी और हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए जाना जाता था. 14 नवंबर को अपने मुंबई स्थित अपने घर पर ही उन्होंने आखिरी सांस ली. सुनील शेंडे ने सर्कस, गांधी, सरफरोश, वास्तव जैसे कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया है.

घर पर ली अंतिम सांस

बताया जा रहा है कि सुनील शेंडे मुंबई के विले पार्ले में रहते थे. रात में करीब एक बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. सुनील का अंतिम संस्कार 14 नवंबर को पारशीवाडा के शवदाह गृह में सम्पन्न हुआ. सुनील अपने पीछे पत्नी ज्योति और दो बेटे ऋषिकेश और ओमकार को छोड़ गए हैं. उनका पोते पोतियों समेत एक भरापुरा परिवार है.

एक्टर राजेश तैलंग ने उनके निधन की जानकार देते हुए ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा- 'बेहतरीन एक्टर और एक बेहरतरीन इंसान. श्री सुनील शेंडे अब हमारे बीच नहीं रहे. मैं भाग्यशाली हूं जो शांति सीरियल में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. मैंने उनके बेटे का रोल अदा किया था. बाबूजी सादर श्रद्धांजलि!''

Great actor and and a great human being ...Shri Sunil Shende is no more.I was fortunate enough to get a chance to work with him in the serial Shanti, I played his son. Babuji saadar shraddhanjali 💐🙏 pic.twitter.com/Blt1bDOtB0