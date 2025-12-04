scorecardresearch
 
'जुबान केसरी बोलो', शादी में शाहरुख के पीछे पड़ी दुल्हन, एक्टर बोले- बैन कराओगी क्या?

शाहरुख खान दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल शादी में पहुंचे थे. जहां दुल्हन ने उनसे जुबान केसरी डायलॉग बोलने की मांग की. शाहरुख ने ह्यूमर के साथ इस डिमांड को ठुकराया और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. किंग खान का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

शाहरुख खान से जुबान केसरी डायलॉग बोलने की हुई डिमांड (PHoto: X/@iamsrk)
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान उस वक्त जबरदस्त ट्रोल हुए थे जब उन्होंने अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के साथ पान मसाला ब्रांड विमल का जुबान केसरी ऐड किया था. शाहरुख को ये ऐड करने पर खूब ट्रोल किया गया था. अब आलम ये हो चुका है कि एक्टर को शादियों में जुबान केसरी बोलने की रिक्वेस्ट मिल रही हैं. वो भी मेहमानों से नहीं बल्कि दुल्हन से.

शाहरुख खान से ये कैसी डिमांड?
ये अजीब वाकया किंग खान के साथ दिल्ली की एक शादी में हुआ. शाहरुख खान दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल शादी में गेस्ट बने थे. यहां स्टेज पर दुल्हन ने किंग खान से अपनी फेमस जुबान केसरी लाइन बोलने को कहा. सोशल मीडिया पर इस वाकये का वीडियो वायरल हो रहा है. शाहरुख ने दुल्हन की इस डिमांड को शांति और ह्यूमर के साथ ठुकराया.

किंग खान ने हंसते हुए दुल्हन से कहा- एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो. जान नहीं छोड़ते. गुटखा वाले भी ना यार. लेकिन दुल्हन अभी भी नहीं मानी, वो किंग खान से बार-बार जुबान केसरी डायलॉग बोलने को कहती दिखी. 

शाहरुख का फनी सेंस ऑफ ह्यूमर
तब किंग खान ने दुल्हन का हाथ पकड़ा और कहा- हर बार जब करता हूं. पैसे लेता हूं डार्लिंग. पापा को कह देना तुम. अच्छी बात करते हैं. मैं थोड़ी ना यहां पर जुबान केसरी करूंगा. दुल्हन तब भी किंग खान से बस एक बार जुबान केसरी बोलने को कहती हैं.

तब एक्टर ने कहा-  अरे नहीं, बैन हो चुकी हैं चीजें. खराब हो जाएंगी. बिल्कुल गलत बातें मत करो. मेरे को भी बैन कराओगी तुम. बस यहीं खड़ी हो जाओ चुपचाप से. तुम मेरी फैन हो या विमल की? शाहरुख का ये रिएक्शन देख वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं. यूजर्स ने किंग खान के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की है. एक शख्स ने लिखा- क्लासिक शाहरुख स्टाइल. कुछ यूजर्स ने दुल्हन को ट्रोल किया. उनके मुताबिक, ब्राइड की इस डिमांड ने एक्टर को अनकफर्टेबल किया.

वर्कफ्रंट पर, शाहरुख की किंग पाइपलाइन में है. जानकारी के मुताबिक, इसे 2026 में रिलीज किया जाएगा. फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना भी नजर आएंगी. 

