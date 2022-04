Shahid Kapoor की मोस्ट अवेटेड मूवी की डेट पोस्टपोन, अब इस दिन रिलीज होगी 'Jersey'

Shahid Kapoor Jersey release date Postpone: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) काफी समय से क्रिकेट पर बेस्ड अपनी मूवी जर्सी को लेकर सुर्खियों में हैं. कोरोना काल में फिल्म को रिलीज कर पाना संभव नहीं हो सका. लेकिन अब फिल्म को 14 अप्रैल के दिन रिलीज होना था. मगर इसे लेकर अचानक एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है जो फैंस को थोड़ा मायूस कर सकता है. शाहिद की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट को शिफ्ट कर दिया गया है. अब ये मूवी एक हफ्ते बाद रिलीज की जाएगी. शाहिद कपूर काफी समय से इस फिल्म से जुड़ी डिटेल्स और शूटिंग की झलक सोशल मीडिया पर शेयर करते आए हैं. शाहिद की इस मूवी के लिए फैंस को बस थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा.

टली शाहिद की जर्सी

जर्सी (Jersey) मूवी की रिलीज अब 14 तारीख की जगह 22 अप्रैल, 2022 कर दी गई है. ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा- 'एक हफ्ते के लिए जर्सी पोस्टपोन कर दी गई है. अब ये मूवी 22 अप्रैल, 2022 को रिलीज होगी. सिनेमा में टाइट पोजिशन्स को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और इसे थोड़ा आगे के लिए शिफ्ट कर दिया गया है.' शाहिद के फैंस भले ही इस बात से थोड़ा मायूस हैं लेकिन उनकी मायूसी सिर्फ चंद दिनों की है. कुछ दिनों में ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

‘Jersey’ postponed by a week. To release on 22nd April 2022!! Looking to the tight position of cinemas, it has been shifted ahead. pic.twitter.com/Gp9HVID1mS