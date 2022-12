शाहरुख खान उमराह करने मक्का पहुंचे, Viral हुई तस्वीरें

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. UAE में 'डंकी' की शूटिंग खत्म करने के बाद शाहरुख खान उमराह के लिये मक्का पहुंच गए हैं. कुछ दिन पहले शाहरुख खान ने मक्का जाने की ख्वाहिश जताई थी. वो पल भी आ गया है, जब शाहरुख वहां उमराह के लिये पहुंच गये हैं.

किंग खान ने किया उमराह

अब तक ये कयास लगाया जा रहा था कि शाहरुख खान उमराह करने मक्का पहुंचे हैं. पर अब ये कंफर्म हो गया है. साउदी अरब के एक पत्रकार ने ट्वीट करके कंफर्म किया है कि किंग खान ने मक्का पहुंच कर उमराह किया है. सुपरस्टार के उमराह के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें वो सफेद कपड़े में दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में शाहरुख खान को फैंस और सेक्योरिटी से घिरे हुए देखा जा सकता है. शाहरुख खान को अलग लुक में देख कर उनके फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

उमराह करने की जताई थी इच्छा

अब तक हमने शाहरुख खान के बहुत से रूप देखे हैं. पर उनका ये रूप पहली बार देखने को मिला है. कुछ वक्त पहले किंग खान ने ट्वीट करके उमराह करने की इच्छा जताई थी. अब देखिये वो पल भी आया जब शाहरुख खान की ये मन्नत भी पूरी हो गई. शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा था, मक्का-मदीना इंशा अल्लाह जल्द ही. सभी को खुश करना चाहते हैं. जब मैं बच्चा था जब मेरे पास एक खिलौना पियानो था. इसे याद करता हूं. सउदी नहीं जा पाया.

mecca medina insha allah soon/wish to make all happy/remember i had a toy piano when i was a kid and miss it/saudi not on cards/