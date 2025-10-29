'किंग' के सेट से लीक हुआ शाहरुख खान का एक्शन सीन, देखकर दंग यूजर्स, क्या है सच?

शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' की रिलीज में अभी वक्त है. लेकिन फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है. शूटिंग के दौरान एक्टर की कई तस्वीरें सामने आने के बाद अब एक नई तस्वीर में शाहरुख किसी एक्शन सीन में कई हथियारबंद हमलावरों से मुकाबला करते दिख रहे हैं. फैंस ने इस तस्वीर में शाहरुख के नए 'लुक' की तारीफ की है. वहीं कई लोग इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं.
शाहरुख की फोटो हुई लीक?
मंगलवार, 28 अक्टूबर को भारतीय फिल्म सर्कल में लोकप्रिय ट्विटर अकाउंट 'लेट्स सिनेमा' ने एक सिल्हूट तस्वीर शेयर की. इसमें एक सूट पहने शख्स कई तलवारबंद लोगों से लड़ता दिख रहा है. सीन को पीली-ब्राउन रोशनी से रोशन किया गया था और किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था. सेटिंग एक हॉल जैसी लग रही थी, जिसमें दोनों तरफ मूर्तियां थीं. पूरी तस्वीर एक मॉनिटर के माध्यम से दिखाई गई थी, जैसा कि फिल्म सेट पर शॉट्स चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है. कैप्शन में बस इतना लिखा था, 'शाहरुख खान किंग में. सिद्धार्थ आनंद का निर्देशन.'
हालांकि 'लेट्स सिनेमा' अकाउंट ने तस्वीर के स्रोत या संदर्भ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. शाहरुख के कई फैंस ने कमेंट सेक्शन में इस सीन की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान कुछ शानदार करने जा रहे हैं.' दूसरे ने कहा, 'बस भगवान सिद्धार्थ आनंद पर भरोसा रखो.' एक कमेंट में लिखा था, 'किंग वापस आ गया है... तबाही मचने वाली है.. तूफान आने वाला है.'
AI से बनी है तस्वीर?
यह तस्वीर मूल रूप से मंगलवार सुबह एक शाहरुख खान फैन क्लब ने पोस्ट की थी, जिसके कैप्शन में लिखा था: 'किंग का तलवारीबाजी वाला सीन लीक… इस सीन में कौन एक्टर नजर आएगा, सोचिए.' हालांकि कई लोगों को इस तस्वीर की सत्यता पर संदेह है. एक यूजर ने ट्विटर के AI चैटबॉट 'ग्रोक' से पूछा कि क्या यह तस्वीर AI-जनरेटेड है?
ग्रोक ने पुष्टि करते हुए कहा, 'हां, यह तस्वीर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग के लिए AI-जनरेटेड कॉन्सेप्ट लगती है. इसमें फैंस द्वारा बनाए गए AI आर्ट की शैलीगत विशेषताएं हैं, जैसे नाटकीय रोशनी और सिल्हूट. अभी तक कोई आधिकारिक पोस्टर रिलीज नहीं हुआ है.' प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों ने तस्वीर की प्रामाणिकता को न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया है. उन्होंने कहा कि फिल्म में ऐसा ही एक एक्शन सीन है, लेकिन यह नहीं बताया कि ऑनलाइन तस्वीर शूट की है या सिर्फ AI द्वारा बनाई गई एक छवि है.
बता दें कि 'किंग' सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान की 2023 की ब्लॉकबस्टर 'पठान' के बाद साथ में दूसरी फिल्म है. इस फिल्म में पहली बार शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना खान साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. 'किंग' में रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और अभिषेक बच्चन जैसे बढ़िया कलाकार भी शामिल हैं. इसकी रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है.