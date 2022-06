Umang 2022: स्टेज पर Shah Rukh Khan का धमाकेदार कमबैक, बोले- I am the best, शहनाज गिल ने भी लूटी महफिल

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को इवेंट्स में मिस करने वाले फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज है. किंग खान के फैंस को लंबे समय बाद अपने फेवरेट एक्टर को अवॉर्ड शो में परफॉर्म करते देखने का मौका मिला. रविवार को शाहरुख खान ने उमंग फेस्टिवल 2022 में धूम मचाई. उन्होंने इवेंट में डांस परफॉर्मेंस देकर फैंस को स्पेशल ट्रीट दी है.

शाहरुख खान का धमाल

सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की डांस परफॉर्मेंस के वीडियोज वायरल हो रहे हैं. शाहरुख खान ने स्टेज के किंग बनकर धमाकेदार वापसी की है. अपने डैपर लुक और चार्म से फैंस को इंप्रेस करने में किंग खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी. शाहरुख खान ने उमंग 2022 में अपने फेमस गानों पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के गानों पर किंग खान ने परफॉर्म किया. शाहरुख खान के फैंस की इन वीडियोज को देखने के बाद खुशी सातवें आसमान पर है. इवेंट में शाहरुख ने बाइक पर जबरदस्त एंट्री मारी थी.

Finally We'll Get to See Him on Stage..😍🤩#ShahRukhKhan is at #Umang2022 Mumbai Police Event ❤️ pic.twitter.com/Iw8rTrwnqD — Piyu✨ (@iampiyu18) June 26, 2022

SRK dancing on I am the best 🔥 pic.twitter.com/4ac6ivKYs6 — Aryan (@tumhidekhonaa) June 26, 2022

फैंस का कहना है कि किंग खान की एनर्जी को कोई भी मैच नहीं कर सकता. शाहरुख खान ने सॉन्ग आई एम द बेस्ट पर परफॉर्मेंस दी. इसे देखने के बाद लोगों का यही कहना है कि किंग खान सच में बेस्ट हैं. मुंबई पुलिस के इवेंट उमंग 2022 में बॉलीवुड और टीवी जगत के नामी सितारों ने शिरकत की थी. वैसे तो इवेंट के सबसे बड़े हाईलाइट किंग खान ही थे. उनके अलावा शहनाज गिल का भी जादू चला. शहनाज ने अपनी पहली लाइव परफॉर्मेंस दी.

Shehnaaz : "Main pehli baar live performance karne jaa rahi hun aap logon ke liye acha lage to thank u, nahin lage toh phir bhi acha boliye" 😭🤣



[ #ShehnaazGill • #Shehnaazians #ShehnaazGallery] pic.twitter.com/DFAJBaxXlM — SKG FC✨ (@shehnazxstars) June 26, 2022

Her energy on stage ⚡🔥

Shehnaaz ke Thumke 🥵🥵

Sksksksk hora 😭😭😭🙌#ShehnaazGill pic.twitter.com/1VBzzdIqSn — 𝐒𝐡𝐫𝐢𝐫𝐚𝐦 (@sidnaaz_twts) June 26, 2022

शहनाज गिल का भी चला जादू

शहनाज ने कटरीना कैफ के गाने चिकनी चमेली पर डांस किया. शहनाज ने अनिल कपूर के साथ नाच पंजाबन गाने पर डांस कर रंग जमाया. अपने डांस परफॉर्मेंस से पहले शहनाज ने कहा- मैं पहली बार लाइव परफॉर्मेंस करने जा रही हूं आप लोगों के लिए. अच्छा लगे तो थैंक्यू. ना लगे तो फिर भी अच्छा बोलिए. शहनाज की स्टेज पर एनर्जी ने लोगों का दिल जीत लिया है.

इवेंट में कार्तिक आर्यन ने भी स्टेज पर धमाल मचाया. कार्तिक ने अपना स्वैग दिखाते हुए भूल भुलैया 2 के टाइटल ट्रैक पर डांस किया. इवेंट को टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, सौम्या टंडन, दिव्यांका त्रिपाठी, नेहा धूपिया समेत कई सितारों ने अटेंड किया था.

शहनाज और किंग खान की परफॉर्मेंस ने आपका भी दिल जीत लिया होगा.