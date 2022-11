दीपिका को इंडस्ट्री में हुए 15 साल, Shah Rukh Khan बोले- तुम्हारी आंखों में देखने के नाम

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की जोड़ी फैंस की फेवरेट है. बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण ने अपनी असली शुरुआत शाहरुख खान के साथ फिल्म 'ओम शांति ओम' से की थी. वो फिल्म थी और आज का दिन है, दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी को लगातार प्यार मिल रहा है. अब फिल्म इंडस्ट्री में दीपिका पादुकोण को 15 साल पूरे हो गए हैं. ऐसे में शाहरुख ने उनके नाम एक प्यारा मैसेज ट्वीट किया है.

शाहरुख ने दीपिका के लिए लिखा ट्वीट

शाहरुख ने दीपिका संग अपनी कुछ फोटोज को भी शेयर किया है. सभी में वो एक्ट्रेस की आंखों में देख रहे हैं. शाहरुख ने चार फिल्मों- 'ओम शांति ओम', 'चेन्नई एक्स्प्रेस', 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'पठान' फिल्मों के सीन्स का एक कोलाज शेयर किया है. इनमें दीपिका उनके साथ हैं. फोटो शेयर करते हुए किंग खान ने लिखा, '15 शानदार साल उत्कृष्टता के… दृढ़ता के… बेहतरीन परफॉरमेंस के और गर्मजोशी से गले मिलने के. यहां तुम्हें देखने के... तुम्हें देखने के... तुम्हें देखने के... और देखते रहने के... @deepikapadukone '

यूजर्स हुए खुश

शाहरुख खान के इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस भी बेहद खुश हो गए हैं. इस ट्वीट के कमेंट सेक्शन में फैंस ने शाहरुख और दीपिका की जोड़ी पर प्यार बरसाना भी शुरू कर दिया है. एक के बाद एक फैंस कमेंट में दोनों स्टार्स की फोटोज और वीडियो शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'शाहरुख खान कह रहे हैं- तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं.' दूसरे ने लिखा, 'कितना प्यारा पोस्ट है शाह,दीपिका के साथ आपका बॉन्ड मुझे हमेशा से पसंद है. उन्हें इंडस्ट्री में 15 साल पूरे करने के लिए बधाई. आप दोनों को पठान में साथ देखने का इंतजार मैं नहीं कर सकती.'

दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को साथ में फिल्म 'पठान' में देखा जाने वाला है. इस फिल्म में दोनों के साथ जॉन अब्राहम भी होंगे. फिल्म में शाहरुख और जॉन एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. उन्होंने इससे पहले ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म 'वॉर' को बनाया था. यशराज फिल्म्स के बैनर तले 'पठान' बनी है.