पान मसाला के एड में अजय देवगन संग नजर आए शाहरुख खान, जम कर बन रहे मीम्स

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पिछले कुछ समय से सिल्वर स्क्रीन पर अपनी गैर मौजूदगी की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. फैन्स काफी वक्त से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि वे कब सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करें. हालांकि फैन्स को इस बात से थोड़ी तसल्ली जरूर मिली की वे फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं और अपनी अगली फिल्म लेकर जल्द रही आएंगे.

मगर एक्टर ने हाल ही में एक नए एड में अपनी अपीयरेंस से सभी को चौंका दिया है. पहली बार शाहरुख खान ने अजय देवगन संग स्क्रीन शेयर की है और दोनों एक एड के लिए साथ आए हैं. अब अजय देवगन तो पान मसाला का एड करने के लिए जाने ही जाते हैं और ट्रोल भी खूब होते हैं. अब शाहरुख भी इस बार अजय के साथ मान मसाला का एड करते नजर आए हैं और खूब ट्रोल हो रहे हैं.

हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है जिसमें शाहरुख खान और अजय देवगन पान मसाला के लिए एड करते नजर आ रहे हैं. जहां एक तरफ कुछ फैन्स अपने दोनों फेवरेट स्टार को पहली बार एक साथ देख कर काफी खुश नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अजय के साथ शाहरुख को इस एड के लिए ट्रोल भी किया जा रहा है. बता दें कि अजय तो पहले भी ट्रोल्स के निशाने पर रह चुके हैं मगर इस बार शाहरुख खान को भी इसका निशाना बनना पड़ा है और इस एड से जुड़े हुए कई सारे मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

After new Vimal tvf,



Ajay devgn be like 😅 : pic.twitter.com/Ob73zrFhl9 — Misha Trends (@Misha__Rajput) March 20, 2021

Relax Guys #ShahRukhKhan did Vimal ad & he has the reason pic.twitter.com/WvKAjb80Oe — VEER (@REMINISCENTVEER) March 20, 2021

SRK Fans said, We Miss You SRK.



He said, See You on screen 2021.



He came up with Vimal Ad. Lol!!



Don't demand anything from him now 🙄🙄 — JUST A FAN. (@iamsrk_brk1) March 20, 2021

When all director, producer's, and whole Bollywood failed to do so,#vimal make it possible and bring them together.#SRK in #vimal ad pic.twitter.com/sll9PtumP8 — Aftab alvi Siddiqui | آفتاب صدیقی🇮🇳 (@AlbiAftab) March 20, 2021

एक शख्स ने लिखा कि- जब इंडस्ट्री में कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को साथ ले आ पाने में विफल रहा तो विमला ने ये कमाल कर दिखाया. एक शख्स ने नाराजगी जताते हुए कि- हम आप को मिस कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि आपको 2021 में स्क्रीन पर देखने का मौका मिलेगा. आप विमल एड के साथ आए. Lol. अब आपसे और कुछ डिमांड नहीं की जा सकती. एक शख्स ने बॉलीवुड में बन रहे फिल्मों के सीक्वल को रेखांखित करते हुए लिखा कॉप यूनिवर्स, स्पाए युनिवर्स और हॉरर कॉमेडी युनिवर्स बनाने के बाद अब विमल यूनिवर्स भी आ गया है. एक शख्स ने रूसो ब्रदर्स की तुलना शाहरुख और आमिर संग करते हुए कहा कि- विमल ब्रदर्स.

बता दें कि शाहरुख खान और अजय देवगन को इंडस्ट्री में आए करीब 3 दशक का वक्त हो गया है मगर एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब दोनों सितारे साथ में काम करते नजर आए हों. मगर अब इस पान मसाला के एड से ये भी मुमकिन हो गया है. एड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वर्क फ्रंट की बात करें तो जहां एक तरफ शाहरुख खान पठान फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन मैदान और MayDay जैसी फिल्मों में नजर आएंगे.