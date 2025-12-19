scorecardresearch
 
SRK की वैनिटी में जिम, दीपिका के पास 2 वैन्स, डिजाइनर का दावा, बोलीं- लाखों की चीजें...

फिल्म स्टार जब सेट पर आते हैं, तो सबसे पहले वो अपनी वैनिटी वैन में ही जाते हैं. जहां वो तैयार होते हैं और शूटिंग के बीच में अगर उन्हें आराम करना होता है तो वो भी करते हैं. इंटीरियर डिजाइनर विनीता चैतन्या ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि शाहरुख और दीपिका पादुकोण की वैनिटी वैन्स सबसे ज्यादा खास हैं.

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के पास खास वैनिटी वैन्स (Photo: Screengrab)
सेलिब्रिटीज अपनी वैनिटी वैन में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. हर कोई इसे अपनी तरह से सजाता है और इंटीरियर डिजाइनर की मदद से इसको बनवाता है. हाल ही में एक इंटरव्यू में डिजाइनर विनीता चैतन्या ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की वैनिटी वैन के बारे में डिटेल्स दीं. 

नए घर में शिफ्ट हुईं दीपिका
दीपिका पादुकोण हाल ही में 100 करोड़ के चार फ्लोर वाले घर में शिफ्ट हुई हैं. इस घर के इंटीरियर के लिए दीपिका ने डिजाइनर विनीता चैतन्या को हायर किया था. इन्होंने पूरा घर दीपिका के हिसाब से डिजाइन किया है. एक्ट्रेस के साथ कोलैबोरेट करके विनीता बेहद खुश थीं. विनीता ने बताया कि दीपिका का केवल घर ही नहीं, बल्कि वो एक्ट्रेस के लिए उनकी 2 वैनिटी वैन्स भी डिजाइन कर चुकी हैं. 

Masoom Minawala संग बातचीत में विनीता ने बताया कि दीपिका का कई बारी मैं घर डिजाइन कर चुकी हूं. Beaumonde, मुंबई में दीपिका ने अपना पहला घर लिया था. यहीं उनका ऑफिस भी था. इसके बाद मैंने उनकी वैनिटी वैन डिजाइन की. बल्कि दो वैनिटी वैन्स मैं डिजाइन कर चुकी हूं. 

दीपिका पहली एक्ट्रेस रहीं, जिन्होंने एक डिजाइनर से अपनी वैनिटी वैन को डिजाइन करवाया था. वो अपनी तरह से उसके अंदर चीजें चाहती थीं. मेरे लिए ये मजेदार इसलिए था, क्योंकि मुझे टेक्नीशियन्स के साथ एक छोटी जगह में काम करने का मौका मिला था. एक्टर्स किस तरह की चीजें अपनी वैन में चाहते हैं, ये जानने का मौका मुझे मिला था. 

कितनी तरह की होती हैं वैनिटी वैन्स?
दो तरह की वैनिटी वैन होती हैं. एक छोटी और एक बड़ी. छोटी, आसपास की जगह पर लेकर जाने के लिए होती हैं और बड़ी वैन्स बड़े स्टूडियोज के लिए होती है. कुछ आइडियाज लेने के लिए विनीता शाहरुख खान की वैनिटी वैन में गईं, क्योंकि वो दीपिका के साथ शूट कर रहे थे तो उन्हें मौका मिला. 

दीपिका की बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थीं. वहीं, शाहरुख की वैनिटी काफी कम्फर्टेबल और फंक्शनल थी. शाहरुख एक बेहद ही कूल इंसान हैं. उन्होंने अपनी वैनिटी वैन के अंदर छोटा सा जिम बनाया हुआ है. विनीता ने अपनी फीस तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा कि वो किसी भी फिक्स्ड बजट में काम नहीं करती हैं. 

दीपिका की वैनिटी में लाखों की चीजें लगी हैं. हर इंसान अपने हिसाब से अपना इंटीरियर करवाता है. मैं एक बारी में 6 प्रोजेक्ट्स करती हूं. मेरे लिए दीपिका की वैनिटी वैन डिजाइन करना सबसे अच्छा एक्स्पीरियंस रहा. 

---- समाप्त ----
