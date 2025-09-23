scorecardresearch
 

Feedback

शाहरुख खान ने जीता नेशनल अवॉर्ड, मगर इनाम में मिलेगी आधी राश‍ि, जानें क्यों?

नेशनल अवॉर्ड जीतने से आपका सम्मान तो बढ़ता है. लेकिन साथ ही आपको एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और 2 लाख रुपये की इनामी राशि भी मिलती है. शाहरुख खान ने बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कैटेगरी में अवॉर्ड जीता है. हालांकि उन्हें 2 लाख के बजाए एक लाख रुपये इनाम के तौर पर मिलेंगे.

Advertisement
X
शाहरुख खान को मिला अपना पहला नेशनल अवॉर्ड (Photo credit: Getty Images)
शाहरुख खान को मिला अपना पहला नेशनल अवॉर्ड (Photo credit: Getty Images)

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल का करियर पूरा करने के बाद आज शाहरुख खान को अपना पहला नेशनल अवॉर्ड मिल गया है. फिल्म 'जवान' के लिए शाहरुख ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता. अपने अवॉर्ड को लेने के लिए शाहरुख, दिल्ली पहुंचे. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से अपना अवॉर्ड रिसीव किया. नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में उन्हें रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी और साउथ सुपरस्टार मोहनलाल के साथ बैठे देखा गया. ये पल सभी के लिए खास था.

शाहरुख को मिलेंगे महज 1 लाख रुपये

नेशनल अवॉर्ड जीतने से आपका सम्मान तो बढ़ता है. लेकिन साथ ही आपको एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और 2 लाख रुपये की इनामी राशि भी मिलती है. शाहरुख खान ने बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कैटेगरी में अवॉर्ड जीता है. हालांकि उन्हें 2 लाख के बजाए एक लाख रुपये इनाम के तौर पर मिलेंगे. इसके पीछे एक बड़ा कारण हैं और वो हैं एक्टर विक्रांत मैसी.

सम्बंधित ख़बरें

National awards srk, mohanlal, rani mukherjee
शाहरुख-रानी मुखर्जी को म‍िला नेशनल अवॉर्ड, मोहनलाल को दादा साहब फाल्के, यहां पढ़ें पूरी ल‍िस्ट 
Malini Awasthi, Vikshit Uttar Pradesh Summit 2025
'बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश, महिलाओं को दे रहा आर्थिक उन्नति-सुरक्षा', बोलीं मालिनी अवस्थी 
ranbir kapoor e-cigarette case mumbai police
ई-सिगरेट सीन में फंसे Ranbir Kapoor, जानें... 
yami gautam, emraan hashmi, haq movie
'हक' की लड़ाई पर निकलीं यामी, कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर बनी ये फिल्म 
janhvi kapoor
मां श्रीदेवी की 8 साल पुरानी साड़ी में छाईं जाह्नवी कपूर, अनुष्का शर्मा-विराट कोहली से खास कनेक्शन 

असल में विक्रांत और शाहरुख, बेस्ट एक्टर के नेशनल अवॉर्ड को शेयर कर रहे हैं. विक्रांत ने इस अवॉर्ड को अपनी फिल्म '12वीं फेल' के लिए जीता है. ऐसे में दोनों को इनाम की राशि भी बांटनी होगी. नेशनल अवॉर्ड्स के नियमों में साफ किया गया है कि अगर कोई दो एक्टर्स किसी अवॉर्ड को शेयर कर रहे हैं, तो उन्हें इनाम की धनराशि को आपस में बांटना होगा. हालांकि उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट अलग-अलग ही मिलेंगे.

Advertisement
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी (Photo: Screengrab)

ये सितारे भी शेयर कर रहे अपने अवॉर्ड 

इस साल शाहरुख खान और विक्रांत मैसी के अलावा कई और सितारे अपने नेशनल अवॉर्ड्स शेयर कर रहे हैं. बेस्ट स्क्रीनप्ले कैटेगरी में तेलुगू फिल्म 'बेबी' और तमिल फिल्म 'पार्किंग', दोनों ने जीत हासिल की थी. वहीं गुजराती फिल्म 'वश' के लिए जानकी बोदीवाला और Ullozhukku के लिए एक्ट्रेस उर्वशी, दोनों को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है. इसके अलावा फिल्म 'गांधी तथा चेट्टू' के लिए सुकृति वेणु बंदरेद्दी, फिल्म 'जिप्सी' के लिए कबीर खंदारे और 'नाल 2' के लिए तृषा थोसार, श्रीवानस और भार्गव, सभी को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवॉर्ड मिला है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement