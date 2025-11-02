scorecardresearch
 

Shah Rukh Khan Birthday: फैंस से मुलाकात करेंगे शाहरुख खान, बनाया खास प्लान

शाहरुख खान ने 2 नवंबर को मुंबई के बांद्रा के बालगंधर्व रंगमंदिर में एक विशेष फैन मीट का आयोजन किया है, जिसमें केवल फैनक्लब के मेंबर्स को एंट्री मिलेगी. इस खास दिन शाहरुख खान अपने घर मन्नत आने का प्लान भी बना रहे हैं.

शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन (Photo: Instagram @iamsrk)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 2 नवंबर यानी आज अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बीती रात से ही किंग खान का बर्थडे मनाने फैंस उनके घर मन्नत के बाहर जमा हो गए, हालांकि इस समय वहां रेनोवेशन का काम चल रहा है. वहीं फैंस के लिए किंग खान ने एक खास प्लान तैयार किया है. 

दरअसल सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने बर्थडे यानी 2 नवंबर के दिन शाम 4 बजे बांद्रा स्थित बालगंधर्व रंगमंदिर में एक खास फैन मीट की योजना बनाई है. जहां पर सुपरस्टार अपने फैंस के साथ मुलाकात करेंगे. 

सिर्फ शाहरुख के फैंस आएंगे
इस खास इवेंट के लिए जो पास है वो सारे फैनक्लबों को वितरित कर दिए गए हैं और खास बात ये है कि इस कार्यक्रम में सिर्फ फैेंस ही शामिल होंगे. मीडिया या बिना पास वाले किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. सूत्रों के मुताबिक, टिकट दोपहर में रेड चिलीज के ऑफिस से दिए जाएंगे.

इसके अलावा सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि मन्नत के कर्मचारियों को गेट के पास वाली बालकनी साफ करने और सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है, जहां से शाहरुख अपने फैंस को सिग्नेचर स्टाइल में बांहें फैलाते हुए प्यार लुटाते हैं. घर में चल रहे रेनोवेशन के कारण, ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख कल इस कार्यक्रम के बाद 'मन्नत' में आ सकते हैं.

शाहरुख ने अपने हालिया #ASKsrk सेशन में मजाक में यह भी कहा था कि वह अपने जन्मदिन पर मन्नत में होंगे, लेकिन एक 'हार्ड हैट' के साथ. हालांकि, उन्होंने पिछले साल ऐसा नहीं किया था, इसलिए कई फैंस को लगता है कि वह उनका अभिवादन नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी फैन मीट करेंगे. देखना होगा कि फैंस शाहरुख का दीदार मन्नत से कर पाते हैं या नहीं. 

---- समाप्त ----
