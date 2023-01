पठान की रिलीज से पहले ट्रेंड हुआ Don 3, क्या शाहरुख खान करेंगे डबल धमाल?

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) कुछ ही दिनों बाद बड़े पर्दे पर छाने के लिए तैयार हैं. चार सालों के बाद शाहरुख सिल्वर स्क्रीन पर अपनी फिल्म 'पठान' (Pathaan) के साथ दस्तक देने जा रहे हैं. सोशल मीडिया के साथ-साथ थिएटरों में भी सिर्फ उनका ही नाम सुनने को मिल रहा है. कोरोना काल के बाद शायद ये पहली बार है जब किसी सुपरस्टार की फिल्म को लेकर इतना उत्साह दर्शकों और फैंस के बीच देखने मिल रहा है. लेकिन अब 'पठान' की रिलीज से पहले डॉन 3 (Don 3) ट्रेंड हो रही है.

डॉन 3 लेकर आ रहे शाहरुख खान?

फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने अपने प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटेरटेनमेंट (Excel Entertainment) के बैनर तले शाहरुख खान की डॉन (Don) और डॉन 2 (Don 2) बनी थी. फरहान ने इन दोनों ही फिल्मों का निर्देशन किया था. लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि फरहान और शाहरुख मिलकर डॉन 3 लाने वाले हैं. इसके अलावा फैंस भी इस फिल्म की डिमांड काफी सालों से कर रहे हैं. इस बीच खबर आई है कि फरहान अख्तर एक नई फिल्म का ऐलान करने जा रहे हैं.

ट्विटर पर ट्रेंड #Don3

ट्रेड एनालिस्ट सुमित कड़ेल ने ट्वीट कर इस बारे में बताया है. उन्होंने लिखा, 'एक्सेल एंटरटेनमेंट कल कुछ बहुत बड़ा ऐलान करने वाला है. क्या आप सोच सकते हैं क्या.' इस ट्वीट के आने के बाद यूजर्स ने डॉन 3 का नाम लेना शुरू कर दिया है. कुछ का कहना है कि अगर ये फिल्म आ जाए तो सपना पूरा हो जाए. तो वहीं कई उम्मीद कर रहे हैं कि डंकी के बाद सीधा उन्हें डॉन 3 देखने को मिले. सुमित ने अपने दूसरे ट्वीट में हिंट देते हुए कहा कि एक फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट होगा.

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' 25 जनवरी 2023 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा संग अन्य स्टार्स होने वाले हैं. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म का निर्देशन किया है. यश राज फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर तले ये बनी है.

'पठान' के अलावा शाहरुख खान के पास साउथ डायरेक्टर एटली की फिल्म 'जवान' और राजकुमार हिरानी कि फिल्म 'डंकी' में नजर आएंगे. ये दोनों फिल्में 2023 में रिलीज होगी. देखना होगा कि सही में फैंस को डॉन 3 देखने का मौका मिलता है या और कुछ सालों का इंतजार सबके हिस्से में लिखा है.