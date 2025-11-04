'दीपिका हैं तो रोमांस होगा ही', किंग में 5वीं बार ऑनस्क्रीन बनी जोड़ी, शाहरुख खान ने किया कंफर्म

शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन पर फैंस को बड़ी ट्रीट मिली. इस खास मौके पर सुपरस्टार ने अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' की पहली झलक दिखाई गई. जश्न यहीं खत्म नहीं हुआ, शाहरुख ने मुंबई के एक ऑडिटोरियम में फैंस से मुलाकात की और फिल्म से जुड़ी कई एक्साइटिंग डिटेल्स शेयर कीं. इसी दौरान उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ अपनी ऑन-स्क्रीन लव स्टोरी के बारे में भी एक अहम खुलासा किया.

दीपिका संग 5वीं बार रोमांस करेंगे शाहरुख

फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए शाहरुख ने कहा,“मैं अभी फिल्म की कहानी ज्यादा नहीं बताना चाहता. जैसे-जैसे फिल्म से जुड़ी और चीजें सामने आएंगी, आप खुद जान जाएंगे कि यह फिल्म किस बारे में है. फिल्म में कई किरदार हैं. फिल्म का मकसद यह दिखाना है कि जब हम चीजों को ज्यादा निजी तौर पर लेते हैं, तो हम बड़े फैसले ले लेते हैं. ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, वो सही है या नहीं.”

शाहरुख ने आगे कहा,“हम किंग को किसी एक पक्ष में नहीं रहेंगे. अगर आपको हमारी सोच पसंद आए, तो साथ दीजिए. वरना बुरा ही करते रहिए.” जब एक फैन ने चिल्लाकर कहा कि वे शाहरुख से बहुत प्यार करते हैं, तो शाहरुख मुस्कुराते हुए बोले, “मेरे साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण भी है, प्यार तो जरूर होगा.”

हिट रही है जोड़ी

जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत शाहरुख खान के साथ फराह खान की साल 2007 में आई फिल्म 'ओम शांति ओम' से की थी. इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दीं- चेन्नई एक्सप्रेस (2013), हैप्पी न्यू ईयर (2014), पठान (2023) और जवान (2023). उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक मानी जाती है.

माचो मैन बनना चाहते हैं 'किंग' खान

शाहरुख ने किंग के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ अपने अनुभव के बारे में भी बताया. सिद्धार्थ ने पहले उन्हें पठान में डायरेक्ट किया था. शाहरुख ने कहा,“सिद्धार्थ बहुत ही मैनेज करके चलने वाले डायरेक्टर हैं. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. मुझे पहले एक्शन हीरो की तरह काम करना नहीं आता था. मैंने कुछ एक्शन फिल्में की हैं, लेकिन जब डायरेक्टर सीन के दौरान कुछ खास बातें बताता है, तो आपको समझदारी से उसे अपनाना पड़ता है.”

उन्होंने आगे कहा,“मैंने ज्यादा ‘हीरो-हीरो’ टाइप वाली फिल्में नहीं कीं, शायद करण अर्जुन को छोड़कर. बाजीगर में तो मैं एक बुरा किरदार निभा रहा था. इसलिए सिद्धार्थ ने जो भी बताया, मैंने उसे अपनाया. इसका फायदा मुझे जवान में भी मिला. अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं क्योंकि हम 2-3 साल से साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने समझ लिया है कि मैं एक नए तरह का ‘माचो हीरो’ कैसे बनाना चाहता हूं. और वो बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश तरीके से फिल्म बनाते हैं.''

किंग में दीपिका पादुकोण के साथ-साथ अभय वर्मा, अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, और राघव जुयाल भी नजर आएंगे. खबरें हैं कि रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सौरभ शुक्ला, अक्षय ओबेरॉय और करणवीर मल्होत्रा भी फिल्म में दिख सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि शाहरुख की बेटी सुहाना खान इस फिल्म में उनकी शिष्या का किरदार निभाती दिखेंगी, जबकि अभिषेक बच्चन विलेन के रूप में दिखाई देंगे.

