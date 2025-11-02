scorecardresearch
 

अधूरी रह गई फैंस की 'मन्नत', शाहरुख खान ने तोड़ा मिलने का वादा, मांफी मांगकर बोले- आपकी सुरक्षा...

शाहरुख खान के बर्थडे को सेलिब्रेट करने देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर से आएं फैंस भारी संख्या में 'मन्नत' के बाहर इकट्ठा हो गए हैं. हालांकि अब एक्टर ने पोस्ट कर फैंस से माफी मांगी है.

शाहरुख खान ने फैंस से मांगी माफी (Photo: X/@Iamsrk)
शाहरुख खान ने फैंस से मांगी माफी (Photo: X/@Iamsrk)

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज यानी 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. एक्टर ने अपनी करीबियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है. अब किंग खान के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए उसे बांद्रा स्थित बंगले मन्नत के बाहर इंतजार कर रहे हैं. लेकिन एक्टर ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे टाल दिया है.

मन्नत के बाहर नहीं आएंगे शाहरुख
शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'अधिकारियों ने मुझे सूचित किया है कि मैं अपने घर मन्नत के बाहर आकर आप सभी प्यारे लोगों का अभिवादन नहीं कर पाऊंगा जो मेरा इंतजार कर रहे हैं. आप सभी से मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि भीड़ नियंत्रण संबंधी समस्याओं के कारण यह सभी की सुरक्षा के लिए है.'

शाहरुख खान ने आगे लिखा, 'समझने के लिए शुक्रिया और यकीन मानिए... मुझे आपसे मिलने की जितनी याद आएगी, उससे कहीं ज्यादा मुझे आपकी कमी खलेगी. आप सभी से मिलने और प्यार बांटने का बेसब्री से इंतजार था. आप सभी को प्यार...'

शाहरुख ने किया था वादा
दरअसल सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि मन्नत के कर्मचारियों को गेट के पास वाली बालकनी साफ करने और सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया था, जहां से शाहरुख अपने फैंस को सिग्नेचर स्टाइल में बांहें फैलाते हुए प्यार लुटाते हैं. हालांकि इस समय मन्नत में रेनोवेशन चल रहा है,लेकिन शाहरुख ने अपने फैंस से आने का वादा किया था.

हाल ही में शाहरुख ने अपने हालिया #ASKsrk सेशन में मजाक में यह भी कहा था कि वह अपने जन्मदिन पर मन्नत में होंगे, लेकिन एक 'हार्ड हैट' के साथ.

