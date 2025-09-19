scorecardresearch
 

75 साल की हुईं शबाना आजमी, जावेद अख्तर संग किया रोमांटिक डांस, Video

शबाना आजमी ने अपने 75वें जन्मदिन पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ ग्रैंड पार्टी की. इस मौके पर उन्होंने अपने पति जावेद अख्तर के साथ रोमांटिक डांस किया, जिसने सभी का दिल जीत लिया.

शबाना आजमी के डांस पर टिकी निगाहें (PHOTO: Screengrab)
शबाना आजमी हिंदी सिनेमा की मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वेटरन एक्ट्रेस की तारीफ में जितना लिखा जाए कम है. गुरुवार को उन्होंने अपनी जिंदगी के 75 बरस पूरे किए. शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने उनके लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी.

बर्थडे पार्टी में रेखा, उर्मिला मातोंडकर, माधुरी दीक्षित, मनीष मल्होत्रा, अनिल कपूर और करण जौहर जैसे सेलेब्स शामिल हुए. जश्न के मौके पर शबाना आजमी और जावेद अख्तर के रोमांटिक डांस ने फैन्स का दिल जीता. 

75 साल की हुईं शबाना 
शबाना आजमी का बर्थडे हो उसमें बॉलीवुड सेलेब्स अपनी मौजदूगी से चार चांद ना लगाए, ये तो नामुमकिन है. शबाना आजमी दशकों से अपनी सादगी और उम्दा एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करती आ रही हैं. इंडस्ट्री में वो कई सेलेब्स के साथ अच्छा बॉन्ड भी शेयर करती हैं. शायद यही वजह है कि 18 सितबंर को बोनी कपूर ने उनके लिए ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखी.  

जन्मदिन पर एक्ट्रेस ने अपने हसबैंड जावेद अख्तर संग रोमांटिक डांस भी किया है. शबाना आजमी और जावेद अख्तर अपनी परफॉर्मेंस से महफिल में समां बांधते दिखे. माधुरी, फराह खान, मनीष मल्होत्रा, रेखा, महीप कपूर और करण कपल को चियर करते दिखे. वहां मौजूद सभी सेलेब्स इस मोमेंट को अपने दिल और फोन के कैमरे पर कैद करते नजर आए. 

फरहान अख्तर भी पेरेंट्स के रोमांटिक मोमेंट को फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे. वहां मौजूद सभी सेलेब्स के चेहरे की खुशी देखने लायक थी. फराह खान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भगवान करे आप दोनों हमेशा ऐसे ही जवान रहें. फैन्स जावेद अख्तर और शबाना आजमी पर भर-भर कर प्यार लुटा रहे हैं.

रेखा-माधुरी-विद्या ने किया डांस 
शबाना आजमी के बर्थडे पर रेखा, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और उर्मिला ने शबाना आजमी के साथ जमकर डांस किया. बॉलीवुड डीवाज को एकसाथ डांस करता देख फैन्स का मन खुश हो गया है. संजय कपूर ने बॉलीवुड क्वीन का वीडियो शेयर करते एक्ट्रेस को उनके जन्मदिन की बधाई दी है. 

आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि बर्थडे पार्टी हो तो शबाना आजमी के बर्थडे जैसी. हैप्पी बर्थडे शबाना आजमी.

---- समाप्त ----
