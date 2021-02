फिल्म ‘आधार’ में सौरभ शुक्ला का मजेदार किरदार, झारखंडी बोली पर पंजाबी अवतार

इस हफ्ते शुक्रवार यानी फिल्मी फ्राइडे के दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है फिल्म ‘आधार’. आधार कार्ड को ध्यान में रखकर बनाई गई इस फिल्म में विनित कुमार सिंह लीड रोल निभा रहे हैं. विनित कुमार इससे पहले अनुराग कश्यप की फिल्म ‘मुक्केबाज’ में मुख्य किरदार निभा चुके हैं जिसमें दर्शकों ने उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया था. फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुमन घोष जो अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं.

फिल्म में विनित कुमार सिंह के अलावा सौरभ शुक्ला, रघुबीर यादव और संजय मिश्रा की भी अहम भूमिका है. फिल्म ‘आधार’ के बारे में बात करते हुए सौरभ शुक्ला कहते हैं, ‘साल 2021 शुरु हुआ है और फिल्म ‘मैडम चीफ मिस्टर’ के बाद मेरी दूसरी फिल्म ‘आधार’ 5 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. मैं ये बात खौस तौर पर बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही फिल्में निजी तौर पर मुझे काफी पसंद हैं क्योंकि दोनों ही फिल्मों में काम करके मुझे काफी आनंद आया है.’

Sabka number aayega!! @jiostudios & @drishyamfilms present the trailer of #Aadhaar, a social dramedy.@manmundra@SumanGhosh1530 @imsanjaimishra @saurabhshukla_s @hatteprithvi @ufoMoviez @Raghavguptaaa

Releasing on Feb 5th,2021 in cinemas across India.https://t.co/M2ftzgQe9y