नहीं रहे मशहूर एक्टर सतीश शाह, किडनी की बीमारी से लड़ रहे थे जंग, इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर

बॉलीवुड और टीवी का जाना माना नाम रहे एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है. 25 अक्टूबर दोपहर 2.30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. उन्हें अपने फेमस टीवी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के लिए जाना जाता है. शाहरुख खान की फिल्म 'मैं हूं न' में भी सतीश ने अहम रोल निभाया था.

नहीं रहे सतीश शाह (File Photo)
बॉलीवुड और टीवी का जाना माना नाम रहे एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है. 25 अक्टूबर दोपहर 2.30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. जानकारी के मुताबिक, सतीश किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे. उनके मैनेजर ने इंडिया टुडे/आजतक से बातचीत में एक्टर के निधन की खबर की पुष्टि की है. सतीश शाह का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को किया जाएगा. फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अस्पताल में ही है.

बॉलीवुड का जाना माना नाम थे सतीश शाह

सतीस शाह ने 74 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली. अभी बॉलीवुड पीयूष पांडे के निधन की खबर से उबर ही रहा था कि सतीश के अचानक जाने से इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा है. फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. सतीश शाह ने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में काम किया. हालांकि उन्हें घर-घर में फेमस टीवी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में इंद्रवदन साराभाई उर्फ इंदु के रोल ने बनाया था. इस कॉमेडी शो में सतीश का काम कमाल था. आज भी इंस्टाग्राम पर शो से उनके क्लिप्स वायरल होते हैं.

सतीश का जन्म गुजरात के मांडवी में हुआ था. उन्होंने जेवियर कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की थी. 1972 में सतीश की शादी डिजाइनर मधु शाह से हुई थी. कोरोना काल में उन्होंने वही कोविड का सामना किया था. सतीश शाह ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड की फिल्म से की थी. उनकी पहली पिक्चर 'भगवान परशुराम' थी. इसके बाद 'अरविंद देसाई की अजीब दास्तान', 'गमन', 'उमराव जान', 'शक्ति', 'जाने भी दो यारों', 'विक्रम बेताल' जैसी फिल्मों में वो नजर आए.

टीवी में किया बेमिसाल काम

बॉलीवुड में सतीश शाह ने कई अलग-अलग फिल्मों में काम किया. लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री में जो दम-खम उन्होंने दिखाया, वो एकदम अलग था. 1984 में आया उनका सिटकॉम 'ये जो है जिंदगी', आज भी याद किया जाता है. इस शो के 55 एपिसोड में सतीश ने 55 अलग किरदारों को निभाया था. इसके बाद 1995 में आए शो 'फिल्मी चक्कर' में उन्हें प्रकाश का रोल निभाया था. इसके बाद उन्होंने 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में काम किया. 'फिल्मी चक्कर' और 'साराभाई वर्सेस साराभाई', दोनों में ही उनकी जोड़ी एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह संग जमी थी. माया साराभाई और इंद्रवदन साराभाई की नोकझोंक और मस्ती दर्शकों को खूब पसंद थी.

शाहरुख खान की फिल्म 'मैं हूं न' में सतीश शाह ने मजेदार किरदार निभाया था. वो मेजर राम के कॉलेज के प्रोफेसर बने थे, जो बच्चों से बात करते हुए उनके चेहरे पर थूकता है. उनका ये किरदार भी काफी चर्चित रहा था. सतीश शाह को इंडस्ट्री में कॉमेडी किंग के रूप में जाना जाता था. उन्होंने 'रा वन', 'हमशकल्स', 'फना', 'मुझसे शादी करोगी', 'हम आपके हैं कौन', 'साजन चले ससुराल', 'गुलाम ए मुस्तफा' संग अन्य बड़ी फिल्मों में काम किया था.

