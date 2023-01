अपने साराभाई तो आपको याद ही होंगे. क्यों नहीं, आखिर इनके कॉमिक टाइमिंग्स इतने परफेक्ट जो होते थे. घर-घर में फिल्म 'जाने भी दो यारो' के कमिश्नर दिमेलो बनकर और 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के इंद्रवदन साराभाई बनकर इन्होंने पहचान बनाई. आज भी दर्शकों के दिलों में यह अपने इन्हीं किरदारों से याद किए जाते हैं. इतने समय बाद सतीश शाह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. अपने काम की वजह से नहीं, बल्कि एक ट्वीट में लंदन एयरपोर्ट स्टाफ को प्यारा सा जवाब देने के लिए.

हाल ही में एक्टर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर रेसिज्म का शिकार हो गए. दरअसल, स्टाफ में से किसी ने एक्टर को देखकर यह कह दिया कि ये लोग भी फर्स्ट क्लास टिकट अफॉर्ड कर सकते हैं क्या? और इतना कहकर स्टाफ हंसने लगा.

सतीश शाह का ट्वीट वायरल

सतीश शाह ने इस रेसिस्ट कॉमेंट को यूं ही नहीं इग्नोर किया. उन्होंने ट्वीट कर मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा कि मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 'क्योंकि मैं भारतीय हूं'. उनकी बोलती बंद हो गई. हीथ्रो स्टाफ मुझे फर्स्ट क्लास में देखकर हैरान था. वह अपने साथी से मेरे सामने ही पूछने लगा कि ये लोग भी फर्स्ट क्लास अफॉर्ड कर सकते हैं क्या? मैंने यह जवाब दिया.

You could have also told them, come and see our Delhi and Hyderabad airports and decide where Heathrow stands. I recently transited via Heathrow. It is like our old Mumbai airport. — Shankar Iyer (@shankariyer1955) January 2, 2023

Next time please add one more line that whatever they are affording today is also because of Indian money, their ancestors looted. — Atul (@atulrathod123) January 2, 2023

सतीश शाह का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. फैन्स इनकी सराहना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "रेसिज्म एक ऐसी चीज है जो इन विदेशियों के दिमाग में रमी हुई है. और हम में से ज्यादातर लोगों के सामने ये लोग दिखाते ऐसे हैं कि इनके मन और दिमाग में रेसिज्म है ही नहीं." एक और यूजर ने लिखा कि सर, आपको तो वहां कहना चाहिए था कि दिल्ली, हैदराबाद आओ और वहां के एयरपोर्ट्स देखो. हीथ्रो की तरह नहीं हैं. उनके एयरपोर्ट से काफी बेहतर हैं. मैं हाल ही में हीथ्रो गया था. मुझे एकदम पुरानी मुंबई जैसी फीलिंग वहां आई.

सतीश शाह के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स का हिस्सा रह चुके हैं. 'मैं हूं न', 'ओम् शांति ओम्' और 'रा वन' जैसी फिल्मों में इन्होंने शानदार काम किया है, लेकिन जाने यह आज भी 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के इंद्रवदन साराभाई के लिए जाते हैं. आखिरी बार सतीश शाह को साल 2017 में 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में देखा गया था. इस सीरियल के केवल 10 एपिसोड ऑनएयर हुए थे.