scorecardresearch
 

Feedback

संजय खान की पत्नी जरीन का निधन, 81 की उम्र में आया कार्डियक अरेस्ट, सदमे में परिवार

वेतरन एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन कतरक का निधन हो गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो जरीन को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. बता दें कि खान परिवार में सन्नाटा पसरा है.

Advertisement
X
79 की उम्र में जरीन खान ने तोड़ा दम (Photo: Screengrab)
79 की उम्र में जरीन खान ने तोड़ा दम (Photo: Screengrab)

वेतरन एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन कतरक ने 81 साल की उम्र में दम तोड़ दिया है. शुक्रवार यानी 7 नवंबर की सुबह जरीन को अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा. पूरा खान परिवार सदमे में है.

कौन थी जरीन कतरक?
12 जुलाई, 1944 में जन्मीं जरीन भारतीय एक्ट्रेस, इंटीरियर डिजाइनर और कुकबुक की लेखिका थीं. साल 1960 के दौरान जरीन ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. बहुत कम समय के लिए ये एक्टिंग फील्ड में एक्टिव रहीं. इसके बाद जरीन ने संजय खान से शादी कर ली थी.  

जरीन का जन्म बेंगलुरु के पारसी परिवार में हुआ था. इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की. स्कूल के बाद से जरीन क्रिएटिविटी औऱ बिजनेस वर्ल्ड में आ गई थीं. संजय खान की पत्नी के रूप में और बतौर एक्ट्रेस भी जरीन को जाना-पहचाना गया. जरीन ने साल 1963 में फिल्म 'तेरे घर के सामने' से डेब्यू किया था. तीन साल बाद जरीन ने संजय से शादी कर ली थी. फिल्म 'एक फूल दो माली' में जरीन ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था. 

सम्बंधित ख़बरें

Rashmika Vijay
Udaipur में होगी Rashmika-Vijay की रॉयल वेडिंग! कब लेंगी फेरे? 
राजामौली की नई फिल्म के टाइटल से उठा पर्दा! देखें मूवी मसाला 
Mouni Roy casting couch
कास्टिंग काउच का शिकार हुई थीं मौनी रॉय, शख्स ने की बदतमीजी, सुनाया शॉकिंग किस्सा 
Farah Khan Walked Barefoot To Haji Ali To Marry The Man She Loved
प्यार में थीं फराह खान, नंगे पैर हाजी अली जाकर मांगी थी शादी की मन्नत, फिर... 
Sulakshana Pandit sanjeev kumar unrequited love story
संजीव कुमार की पुण्यतिथि पर सुलक्षणा ने छोड़ी दुनिया, अधूरी रही प्रेम कहानी 
Advertisement

जरीन अपने पीछे पति संजय खान, बेटी सुजैन खान, सिमॉन अरोड़ा, फराह अली खान और बेटे जायद खान को छोड़ गई हैं. 

क्या थी संजय और जरीन की लव स्टोरी?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Mahua Chunav
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement