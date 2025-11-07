संजय खान की पत्नी जरीन का निधन, 81 की उम्र में आया कार्डियक अरेस्ट, सदमे में परिवार

वेतरन एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन कतरक ने 81 साल की उम्र में दम तोड़ दिया है. शुक्रवार यानी 7 नवंबर की सुबह जरीन को अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा. पूरा खान परिवार सदमे में है.

कौन थी जरीन कतरक?

12 जुलाई, 1944 में जन्मीं जरीन भारतीय एक्ट्रेस, इंटीरियर डिजाइनर और कुकबुक की लेखिका थीं. साल 1960 के दौरान जरीन ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. बहुत कम समय के लिए ये एक्टिंग फील्ड में एक्टिव रहीं. इसके बाद जरीन ने संजय खान से शादी कर ली थी.

जरीन का जन्म बेंगलुरु के पारसी परिवार में हुआ था. इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की. स्कूल के बाद से जरीन क्रिएटिविटी औऱ बिजनेस वर्ल्ड में आ गई थीं. संजय खान की पत्नी के रूप में और बतौर एक्ट्रेस भी जरीन को जाना-पहचाना गया. जरीन ने साल 1963 में फिल्म 'तेरे घर के सामने' से डेब्यू किया था. तीन साल बाद जरीन ने संजय से शादी कर ली थी. फिल्म 'एक फूल दो माली' में जरीन ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था.

जरीन अपने पीछे पति संजय खान, बेटी सुजैन खान, सिमॉन अरोड़ा, फराह अली खान और बेटे जायद खान को छोड़ गई हैं.

क्या थी संजय और जरीन की लव स्टोरी?

