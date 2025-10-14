scorecardresearch
 

'खुद को मरते हुए देख रहा हूं', संजय दत्त की ज‍िंदगी का डार्क फेज, डरे डायरेक्टर

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं. एक वक्त था जब उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो सेट पर भी नशे में दिखाई देते थे. इस बारे में तनूजा ने खुद बात की थी. उन्होंने बताया था कि कैसे आतिश फिल्म के डायरेक्टर ने संजय को छूने तक से मना कर दिया था. वो कहते थे कि उसे सीन में थप्पड़ मत मारना वरना गिर जाएगा.

संजय दत्त को थी ड्रग्स की लत (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की निजी जिंदगी एक समय पर खूब सुर्खियों में रही. वो जेल जा चुके हैं, एक्टर को लंबे समय तक ड्रग्स की भी लत रही है. ऐसा तब हुआ था जब संजय की मां और वेटरन एक्ट्रेस नरगिस कैंसर की बीमारी से जूझ रही थीं. हालांकि इस लड़ाई के दौरान वो चल बसीं, इसी सदमे ने संजय को नशे की दुनिया में धकेल दिया था.

संजय कई मौकों पर अपनी जिंदगी के इस डार्क फेज के बारे में बात कर चुके हैं. हाल ही में उनकी 1994 की फिल्म आतिश के सेट से एक पुराना क्लिप वायरल हुआ, जिसमें संजय दत्त खुले दिल से अपने नशा छोड़ने के अनुभव और उस मुश्किल दौर में परिवार से मिले सहारे के बारे में बात कर रहे हैं. वाइल्ड फिल्म्स इंडिया के शेयर किए वीडियो में तनूजा मुखर्जी भी संजय के बारे में अहम बात बताती दिखती हैं.

जिंदगी से थक गए थे संजय

संजय कहते हैं, “मुझे लगा कि मैं खुद को मरते हुए देख रहा हूं. मैं छिपने, भागने और लोगों से डरने की इस जिंदगी से थक चुका था. हर बार बाथरूम में जाकर छिपना, ये सब बहुत परेशान करने वाला था. मैं बीमार पड़ने लगा था, तब मैंने तय किया कि अब मुझे अपने परिवार की मदद लेनी होगी.”

डायरेक्टर ने दी चेतावनी

इसी इंटरव्यू में सीनियर एक्ट्रेस तनूजा कहती हैं कि शूटिंग के दौरान डायरेक्टर उन्हें संजय की हालत को लेकर सावधान करते थे. उन्होंने कहा, “डायरेक्टर कहते थे, उन्हें मत छूना. एक सीन में मुझे उन्हें थप्पड़ मारना था, लेकिन कहा गया कि बस हाथ हवा में घुमा दो, अगर तुमने उन्हें छू लिया तो वो गिर जाएंगे.”

पूजा के लिए चिंतित रहते थे संजय

वहीं फिल्म की एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने बताया कि संजय हमेशा उनकी बहुत चिंता करते थे. उन्होंने कहा,''मैं उन्हें तब से जानती हूं जब मैं छह साल की थी. वो हमेशा कहते थे, ‘ये क्या पहन लिया है? जाओ कमरे में जाकर सो जाओ. बड़ों की बातें मत सुनो.’ और आज भी वो वैसे ही हैं. अगर मैं उन्हें किसी डिस्को में मिल जाऊं तो वो पूछेंगे- ‘क्या पहन रखा है? क्यों पी रही हो? इतनी रात को बाहर क्यों हो?’ वो ऐसे ही हैं, लेकिन मुझे वो बहुत प्यारे लगते हैं. वो बाहर से सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल और भावुक इंसान हैं.”

मां की मौत से टूटा था दिल

संजय हमेशा चाहते थे कि उनकी मां नरगिस उनकी पहली फिल्म रॉकी देखें, लेकिन फिल्म रिलीज होने से सिर्फ तीन दिन पहले ही उनका निधन हो गया. ये सदमा संजय को और गहरे नशे में ले गया. उन्होंने कई बार रिहैब में इलाज करवाया. उनकी बहन प्रिया दत्त ने एक बार विक्की लालवानी से बातचीत में बताया था कि संजय को ठीक होने में लगभग साढ़े तीन साल लगे. भारत लौटने के बाद संजय ने हमेशा के लिए ड्रग्स से दूरी बना ली और अपनी जिंदगी और करियर को फिर से नया मोड़ दिया.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

