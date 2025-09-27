scorecardresearch
 

'उन्हें बॉलीवुड पर हमला करना पसंद है', जब समीर वानखेड़े पर बोले थे अनुराग कश्यप

2021 के अपने एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने समीर वानखेड़े के साथ अपनी पिछली मुठभेड़ों के बारे में खुलकर बात की थी. ये वीडियो वानखेड़े के मानहानि का मुकदमा करने के बाद फिर से सोशल मीडिया पर घूमने लगी है. अनुराग कश्यप ने कहा था कि उन्हें बॉलीवुड पर हमला करना बहुत पसंद है.

समीर वानखेड़े पर बोले थे अनुराग कश्यप (Source: File Photo/Instagram/@anuragkashyap10)
समीर वानखेड़े पर बोले थे अनुराग कश्यप (Source: File Photo/Instagram/@anuragkashyap10)

अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर आर्यन खान चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने इस सीरीज में अपना मजाक बनने का आरोप लगाते हुए शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स पर मानहानि का मुकदमा ठोका था. अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है. इसमें वो समीर वानखेड़े को लेकर बात कर रहे हैं.

अनुराग कश्यप ने वानखेड़े पर किया था वार

2021 में दिए एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने समीर वानखेड़े के साथ अपनी पिछली मुठभेड़ों के बारे में खुलकर बात की थी. ये वीडियो वानखेड़े के मानहानि का मुकदमा करने के बाद फिर से सोशल मीडिया पर घूमने लगी है. अनुराग कश्यप ने कहा था, 'हर किसी का समीर वानखेड़े के साथ बहुत बुरा अनुभव रहा है.'

आर्यन खान मामले में लीक हुई जानकारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कहा था, 'ऐसा क्यों है कि कुछ न्यूज मीडिया को जांच की जानकारी एनसीबी द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी करने से पहले ही मिल जाती है? और फिर एनसीबी इसका खंडन करती है. क्या आपने इस एजेंडे को देखा है? जांच का प्रभारी अधिकारी समीर वानखेड़े है.'

अपने अनुभव को याद करते हुए कश्यप ने दावा किया था, 'समीर वानखेड़े वही व्यक्ति हैं जो कस्टम्स में सर्विस टैक्स के साथ थे. उन्हें बॉलीवुड पर हमला करना बहुत पसंद है. वह वही व्यक्ति थे, जिन्होंने मेरे बैंक खाते को दो साल तक फ्रीज कर दिया था. जब मैंने उन्हें कोर्ट में घसीटा, तो कोर्ट की सुनवाई से 15 मिनट पहले मेरा बैंक खाता डीफ्रीज कर दिया गया, दो साल तक मुझे परेशान करने के बाद. मुझे साफ-साफ कहा गया कि मुझे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. यह आर्टिकल मुंबई मिरर में छपा था.'

उन्होंने आगे कहा था, 'आप इस व्यक्ति को सर्च करें, वह हमेशा बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है. आप कोई भी मीडिया रिपोर्ट देखें, समीर वानखेड़े को बयान देते हुए पाएंगे. उन्हें बयान देना बहुत पसंद है.' जब पूछा गया कि क्या फिल्म इंडस्ट्री को वानखेड़े से खतरा है, तो कश्यप ने जवाब दिया था, 'नहीं, यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है. मुझे लगता है कि हर कोई इस्तेमाल किया जा रहा है. यह लोगों को भटकाने का एक तरीका है.' इसके बाद उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए थे और कहा था कि सरकार, वानखेड़े का इस्तेमाल असली मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए कर रही है.

वानखेड़े ने किया मानहानि का मुकदमा

बता दें कि समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि आर्यन खान के शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके जैसा हूबहू शख्स सिखाया गया है. ये झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक वीडियो है. उन्होंने सीन को डिलीट करने की मांग उठाने के साथ-साथ 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग भी की थी, जिसे वो एक कैंसर हॉस्पिटल को दान करेंगे.

26 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई हुई और उन्हें फटकार लगाई गई. न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील से पूछा कि यह याचिका दिल्ली में कैसे मेंटेनेबल है. कोर्ट ने कहा, 'आपका याचिका पत्र दिल्ली में मेंटेनेबल नहीं है. मैं आपकी याचिका को खारिज कर रहा हूं. यदि आपका मामला यह होता कि आपको विभिन्न स्थानों पर, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, बदनाम किया गया है और सबसे अधिक नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो हम इस मामले पर दिल्ली में विचार कर सकते थे.

---- समाप्त ----
