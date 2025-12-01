बधाई हो! एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु ने फैंस को गुडन्यूज दी है. उन्होंने बॉयफ्रेंड राज निदिमोरू संग दूसरी शादी की है. एक्ट्रेस ने इंटीमेट वेडिंग की फोटोज को इंस्टा पर शेयर किया है. लाल साड़ी में सजी धजी समांथा को फैंस ने शादी की मुबारकबाद दी है. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 1.12.2025.

एक हुए समांथा-राज

समांथा ने दूसरी शादी कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. एक फोटो में कपल एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाते दिखा है. समांथा और राज की कैंडिड फोटोज पर फैंस अपना दिल हार रहे हैं. समांथा को फिर से सोलह श्रृंगार में देख फैंस गदगद हैं. वो पति राज का हाथ थामे फोटो में नजर आईं. लाल साड़ी में चोकर नेकलेस, मैचिंग बैंगल्स, ईयरिंग्स के साथ समांथा ने अपना लुक कंप्लीट किया. उन्होंने बालों को गजरा लगाकर टाई किया हुआ है. ब्राइडल लुक में वो खूबसूरत लगीं. वहीं राज व्हाइट कुर्ता पायजामा और ब्राउन नेहरू जैकेट में हैंडसम लगे.

कपल की केमिस्ट्री लोगों को भा गई है. फैंस और सेलेब्स ने राज-समांथा को शादी की बधाई दी है. तलाक के बाद बुरे दौर से गुजरीं समांथा की जिंदगी को खुशियों से भरता देख फैंस खुश हैं. एक्ट्रेस ने पहली शादी काफी धूमधाम से की थी. नागा संग उन्होंने क्रिश्चियन और ट्रैडिशनल वेडिंग की थी. लेकिन अब समांथा ने राज संग गुपचुप सिंपल वेडिंग करने का फैसला लिया.



समांथा का नागा संग हुआ था तलाक

समांथा और राज दोनों की ये दूसरी शादी है. एक्ट्रेस की पहली शादी साउथ इंडियन एक्टर नागा चैतन्या से हुई थी. 2017 में उन्होंने लव मैरिज की थी. लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चला. 2021 में उनका तलाक हुआ. नागा संग रिश्ता टूटने पर समांथा बिखर गई थीं. मूव ऑन करने में उन्हें काफी मुश्किल हुई थी. वो डिप्रेशन में भी रहीं. इस बीच उनकी जिंदगी में डायरेक्टर राज निदिमोरू की एंट्री हुई.

सीरीज फैमिली मैन की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ी थीं. दोनों ने काफी समय तक अपने रिलेशन के गुपचुप रखा. कुछ महीनों पहले ही उन्होंने अपने रिश्ते को इंस्टा ऑफिशियल किया. अब 1 दिसंबर को समांथा-राज जन्मों जन्मांतर के साथी बन गए हैं. राज की पहली शादी श्यामली डे से हुई थी. जानकारी के मुताबिक, राज और श्यामली 2022 में अलग हो गए थे. श्यामली पेशे से असिस्टेंट डायरेक्टर, क्रिएटिव कंसल्टेंट, स्क्रिप्टराइटर हैं. श्यामली ने ओमकारा, रंग दे बसंती जैसी मूवी में काम किया है.

कौन हैं राज निदिमोरू?

राज ने अपने पार्टनर डीके के साथ मिलकर सीरीज द फैमिली मैन, फर्जी और सिटाडेल- हनी बनी को बनाया है. उन्होंने फिल्म 99, शोर इन द सिटी, गो गोवा गोन, हैप्पी एंडिंग, अ जेंटलमैन जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है.



