'मैंने किसका करियर खा लिया...' आरोपों से टूटे सलमान, 'दबंग' डायरेक्टर के गुंडा कहने पर दिया जवाब

सलमान खान अक्सर विवादों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने सीधे तौर पर उस बड़े आरोप का जवाब दिया जो उन पर लगाया जाता है. सलमान के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बॉलीवुड में दूसरों के करियर बिगाड़े हैं. बिग बॉस वीकेंड का वार एपिसोड पर सलमान ने साफ और सीधा जवाब दिया, जिससे किसी भी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश न रहे.

सलमान ने दिया आरोपों का जवाब

जब शहनाज गिल स्टेज पर आईं और अपने भाई शहबाज को घर के अंदर भेजने की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सलमान को धन्यवाद देते हुए कहा, “सर, आपने बहुत लोगों के करियर बनाए हैं.” इस पर सलमान ने तुरंत मना किया और कहा, “मैंने कहां किसी का करियर बनाया है. करियर बनाने वाला तो ऊपर वाला (भगवान) होता है.”

इसके बाद सलमान ने सीधे अफवाहों पर बात की. उन्होंने कहा, “लांछन भी लगाया गया है कि मैंने बहुत से लोगों के करियर डुबोए हैं. लेकिन करियर डुबोना मेरे हाथ में है ही नहीं. आजकल तो यह बातें चलती रहती हैं कि सलमान करियर खा जाएगा. अरे, मैंने कौन-सा करियर खा लिया है? और अगर खाना ही हो तो मैं अपना ही करियर खा लूंगा.”

उन्होंने ये भी माना कि कभी-कभी वे ढीले पड़ जाते हैं और कोशिश छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उसे दोबारा पकड़ कर मेहनत करने लगते हैं.

दबंग डायरेक्टर ने क्या लगाए थे आरोप?

मालूम हो कि, सलमान के ये बयान उस समय आए हैं जब इंडस्ट्री के अंदर से दावे किए जा रहे हैं. स्क्रीन से बातचीत में 'दबंग' डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान के साथ काम करने के अपने अनुभव पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा,“सलमान कभी काम में शामिल नहीं होते. उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, और पिछले 25 साल से नहीं है. वो सिर्फ एहसान करते हैं काम पर आकर. उन्हें एक्टिंग से ज्यादा अपने सेलिब्रिटी पावर में मजा आता है. लेकिन एक्टिंग में उनका मन ही नहीं लगता. वो एक गुंडे जैसे हैं.”

अभिनव ने आगे आरोप लगाया कि सलमान “बदतमीज” और “बदले की भावना रखने वाले” इंसान हैं. अभिनव ने कहा, “सलमान खान बॉलीवुड के स्टार सिस्टम के पिता जैसे हैं. वह एक फिल्मी परिवार से आते हैं जो पिछले 50 साल से इंडस्ट्री में है. और वही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं. ये लोग बदले की भावना रखने वाले हैं, और पूरा सिस्टम कंट्रोल करते हैं. अगर आप उनकी बात नहीं मानते, तो वे आपके पीछे पड़ जाते हैं.”

