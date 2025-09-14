कौन है 15 साल का ये सिंगर? जिसके टैलेंट से इंप्रेस हुए सलमान खान, बोले- ऐसे बच्चों को...

बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान ने इंडस्ट्री में कईयों के करियर बनाए हैं. सलमान अच्छे टैलेंट को सराहने से कभी पीछे नहीं हटते. सलमान अब 15 साल के सिंगर की गायकी से इतने इंप्रेस हो गए हैं कि उन्होंने उस बच्चे की तारीफ में एक खास पोस्ट शेयर की है. सलमान की पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई है. तो आइए जानते हैं कि ये 15 साल का सिंगर कौन है, जिसने सलमान का दिल जीत लिया है?
सिंगर से इंप्रेस सलमान
सलमान खान ने अपने X हैंडल पर 15 साल के एक यंग सिंगर की तस्वीर पोस्ट की है. बच्चे का नाम जोनस कोनर है, जो इमोशनली रॉ सॉन्ग लिखने और अपनी बेहतरीन गायकी के लिए जाना जाता है. सलमान ने सिंगर जोनस की फोटो शेयर करते हुए उनके सिंगिंग टैलेंट की भी सराहना की है. सलमान ने ये भी बताया कि उन्हें जोनस के गाने इतने पसंद आए हैं कि वो उन्हें बार-बार रिपीट मोड में सुन रहे हैं.
सलमान ने बच्चे की तारीफ में लिखा- मैंने आज तक किसी भी 15 साल के बच्चे को अपने दर्द को इतनी खूबसूरती से बयां करते हुए नहीं देखा. भगवान आपका भला करें. आपके गाने 'फादर इन अ बाइबल', 'पीस विद पेन', 'ओह अपैलाचिया', मैं बार-बार रिपीट मोड में सुन रहा हूं.
सलमान ने सिंगर जोनस के लिए एक स्पेशल नोट भी लिखा- ऐसे बच्चों को ना सपोर्ट किया तो फिर क्या ही किया. भाइयों और बहनों ये इंग्लिश में हैं. यहां पर भी ऐसे बहुत हैं. उन्हें मोटिवेट करो, उनका शोषण नहीं.
15 साल के बच्चे के लिए सलमान की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. बच्चे के टैलेंट को इतनी खूबसूरती से सराहने पर फैंस सलमान को रियल हीर बता रहे हैं. बच्चे के साथ सलमान ने भी एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया है.
यहां देखें सलमान की वायरल पोस्ट
कौन हैं जोनस कोनर?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जोनस कोनर एक अमेरिकन टीनएजर सिंगर और सॉन्गराइटर हैं. वो अपने पर्सनल लिरिक्स और रुहानी गायकी के लिए जाने जाते हैं. इनके तीन गाने 'फादर इन अ बाइबल', 'पीस विद पेन', 'ओह अपैलाचिया' काफी मशहूर हुए हैं. जोनस, परफॉर्मेंस के दौरान कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी आवाज और कहानी कहने का अंदाज लोगों के दिल को छू सके. जोनस के गानों के लिरिक्स उनकी पर्सनल लाइफ की जर्नी, स्ट्रगल्स और मुश्किलों से इंस्पायर होते हैं.
शूटिंग में बिजी सलमान
सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों बिग बॉस 19 को होस्ट करते दिखाई दे रहे हैं. फिल्मों की बात करें तो सलमान अब 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म में दिखेंगे. फिल्म की कहानी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई लड़ाई पर बेस्ड है.
इससे पहले सलमान 'सिकंदर' में नजर आए थे. मगर फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. ऐसे में अब हर किसी को सलमान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से काफी उम्मीदें हैं.