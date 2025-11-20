scorecardresearch
 

Feedback

सनी देओल की फिल्म में हुई इस सुपरस्टार की एंट्री, 8 साल बाद बनेंगी जोड़ी

बॉलीवुड के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. जिसके मुताबिक सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म 'गबरू' में एक सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है.

Advertisement
X
सनी देओल के साथ दिखेंगे सलमान खान (Photo: File Photo)
सनी देओल के साथ दिखेंगे सलमान खान (Photo: File Photo)

बॉलीवुड में फिल्म 'गदर 2' से धुआंधार वापसी करने वाली एक्टर सनी देओल के पास इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट हाथ में हैं. अब उन्होंने फिल्म 'गबरू' के लिए भी कमर कस ली है. इस  फिल्म की अनाउंसमेंट सनी ने कुछ दिनों पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की थी. जिसके बाद से ही फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं. अब इसे लेकर बड़ा अपडेट आया है.

दरअसल फिल्म गबरू को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है. जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि फिल्म में सनी देओल के अलावा एक बड़े सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है. 

किस सुपरस्टार की हुई एंट्री?
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट को माने तो सनी देओल की गबरू के लिए बड़े स्टार की जरूरत थी.ऐसे में मेकर्स ने बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान को फिल्म में कास्ट करने का मन बनाया है. मेकर्स का मानना है कि सलमान इस फिल्म के लिए एक दम परफेक्ट हैं. कहा ये भी जा रहा है कि सलमान ने इस फिल्म का शूट सालभर पहले ही कर लिया था. 

कब रिलीज होगी फिल्म गबरू?
गौरतलब है कि सनी देओल ने 2023 में 'गदर 2' से जबरदस्त वापसी की. जिसके बाद उन्होंने ये सिलसिला जारी रखते हुए 2025 में 'जाट' से ऑडियंसा को खूब इम्प्रेस किया. फैंस उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जिसकी शुरुआत 'बॉर्डर 2' से होगी, जो 2026 में रिपब्लिक डे पर रिलीज होगी. इसके तुरंत बाद, वह 'गबरू' की शूटिंग पूरी करेंगे. जो शशांक उदापुरकर के डायरेक्शन में बन रही हैं, जिसे विशाल राणा प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है. माना जा रहा है कि 13 मार्च 2026 को ये फिल्म रिलीज होगी. 

Advertisement

पहले भी साथ काम कर चुके सलमान-सनीपहले भी साथ काम कर चुके सलमान-सनी
दिलचस्प बात यह है कि सलमान और सनी दोनों बहुत करीब हैं, लेकिन उन्होंने साथ में सिर्फ एक बार 'जीत' (1996) में काम किया है. वे 'हीरोज' (2008) का भी हिस्सा थे. इसके बाद और 'यमला पगला दीवाना फिर से' में भी नजर आए थे, जो साल 2018 में आई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement