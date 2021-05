राधे को बताया कोरोना की तीसरी लहर, पढ़ें वो ट्वीट जब KRK ने उड़ाया सलमान का मजाक

फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (केआरके) को सलमान खान की फिल्म राधे का रिव्यू करना भारी पड़ गया है. निगेटिव रिव्यू करने के लिए सलमान खान ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. इस पर केआरके ने भी रिएक्ट किया है. जब से राधे रिलीज हुई है, केआरके उसे लेकर कुछ न कुछ ट्वीट कर रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं केआरके ट्वीट्स पर.

बता दें कि राधे 13 मई को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया है.

केआरके ने राधे को लेकर किए ये ट्वीट्स

14 मई को केआरके ने ट्वीट कर लिखा था- फिल्म राधे के डिजास्टर रिजल्ट ने बॉलीवुड के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है. अब ओटीटी प्लेटफॉर्म बड़ी फिल्में जैसे सूर्यवंशी, 83 और अक्षय कुमार की दूसरी फिल्में खरीदेंगे. इसलिए निर्माताओं के पास इन फिल्मों को 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.

16 मई को उन्होंने ट्वीट कर लिखा- WHO ने कहा है कि इंडियंस को कोविड 19 की तीसरी वेव की चिंता करने की जरुरत नहीं है क्योंकि राधे ही तीसरी वेव है.

Disaster result of film #Radhe has created a big problem for entire Bollywood. Now no OTT platform will buy big films like #Suryavanshi #83 and other Akshay Kumar films. Therefore makers don’t have any other choice except to release these films at the theatres in 2022! — KRK (@kamaalrkhan) May 14, 2021

WHO said that Indians should not worry for 3rd wave of #COVID19 because #Radhe Hi Teesri wave hai. 🤪 — KRK (@kamaalrkhan) May 15, 2021

Sallu Bhai Ka Aur Mera 36 Ka Aankda Kyon Hai, ye toh Sirf Sunil shetty Bata Sakta Hai. — KRK (@kamaalrkhan) May 18, 2021

Film #Radhe making cost is Rs.200 crore and film #DeshDrohi making cost is 2 crore! Still #IMDb rating Approx same to same. 🤪🙏 pic.twitter.com/6kDCjnwedl — KRK (@kamaalrkhan) May 19, 2021

This is Sallu’s special calculator to calculate collection of his films!😁 pic.twitter.com/GCpooIu18N — KRK (@kamaalrkhan) May 21, 2021

Ye Maine 2008 main Kiya tha, Jo Sallu Ne 2021 main Copy Kiya! pic.twitter.com/5cE3ecGDoa — KRK (@kamaalrkhan) May 23, 2021

18 को किए गए ट्वीट में लिखा- सल्लू भाई का और मेरा 36 का आंकड़ा क्यों है, ये तो सिर्फ सुनील शेट्टी ही बता सकता है.

जब सोनू निगम ने लगाई थी राहुल वैद्य की क्लास, वायरल हो रहा थ्रोबैक वीडियो



19 मई को केआरके ने अपनी फिल्म देशद्रोही और राधे की रेटिंग शेयर करते हुए लिखा- फिल्म राधे की मेकिंग कॉस्ट 200 करोड़ है और फिल्म देशद्रोही की 2 करोड़, फिर भी दोनों की IMDb रेटिंग लगभग सेम है.

21 मई को उन्होंने सलमान खान की एक फोटो शेयर की, जिसमें सलमान के हाथ में एक कैलकुलेटर है. कैलकुलेटर पर 5 + 5 = 55 दिखा रहा है. इसके कैप्शन में केआरके ने लिखा- ये सलमान खान का स्पेशल कैलकुलेटर है, उनकी फिल्मों के कलेक्शन को कैलकुलेटर करने के लिए.

बच्चे को इलाज के लिए चाहिए था 16 करोड़ का इंजेक्शन, अनुष्का-विराट ने की मदद

23 मई को उन्होंने राधे और देशद्रोही का पोस्टर-सीन शेयर करते हुए लिखा- ये मैंने 2008 में किया था, जो सल्लू ने 2021 में कॉपी किया.

केआरके ने किया निगेटिव रिव्यू

केआरके ने दुबई में राधे का फर्स्ट हाफ देखने के बाद इसका रिव्यू किया. उन्हें फिल्म पसंद नहीं आई थी. केआरके ने कहा- फर्स्ट हाफ देखने के बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है, क्या हो रहा है. मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया है. मुझे समझ ही नहीं आया. गाने वगैरह-एक्शन ठीक है, पर ये सब क्यों हुआ इसका कुछ अता-पता नहीं. इंटरवेल के बाद मुझसे थिएटर में अंदर नहीं जाया जा रहा.