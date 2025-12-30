scorecardresearch
 
कैंसर पीड़ित बच्चों की कैसे चुपचाप मदद करते हैं सलमान खान, करीबी ने किया खुलासा

सलमान खान के जन्मदिन पर कैंसर केयर से जुड़ीं एक्ट्रेस विजी वेंकटेश ने उनके कई अनसुने किस्से शेयर किए. बच्चों से मिलने अस्पताल जाना, इलाज का खर्च उठाना और एक मरीज को अपनी सोने की बाली देना- सलमान की दरियादिली की मिसाल है.

सलमान खान के अनसुने किस्से (Photo: Instagram @vvsquare)
सलमान खान अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो समाज सेवा से जुड़े काम चुपचाप करते हैं, बिना किसी दिखावे के. हाल ही में उनके जन्मदिन के मौके पर राइटर और एक्ट्रेस विजी वेंकटेश ने कुछ किस्से शेयर किए. विजी पिछले 35 सालों से कैंसर मरीजों की देखभाल से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने बताया कि सलमान बच्चों से मिलने अस्पताल जाते हैं, इलाज का खर्च उठाने में मदद करते हैं और एक बार तो उन्होंने मरते हुए मरीज को अपनी सोने की बालियां तक दे दी थीं.

दरियादिल हैं सलमान खान

इंस्टाग्राम पर सलमान के साथ एक फोटो शेयर करते हुए विजी ने लिखा- आज मैं आप सबके सामने ऐसे शख्स को पेश कर रही हूं, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है. मैं उन्हें पिछले 20 सालों से जानती हूं. जब मैं उनसे पहली बार टाटा अस्पताल में मिली थी, तो उन्होंने मुझे अपना फोन नंबर दिया और कहा था कि जब भी किसी को मदद की जरूरत हो, मैं उन्हें कभी भी फोन कर सकती हूं.

विजी ने बताया कि सलमान हमेशा अपना नंबर उनके पास अपडेट रखते थे ताकि किसी मरीज को मदद चाहिए हो तो तुरंत संपर्क किया जा सके. उन्होंने एक किस्सा याद किया, जब सलमान ने 12 साल की एक कैंसर पीड़ित बच्ची को कीमोथेरेपी जारी रखने के लिए समझाया और हौसला दिया.

उन्होंने लिखा- उस बच्ची ने दर्द और तकलीफ के चलते इलाज छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन सलमान ने फोन पर उससे बात की, प्यार से समझाया और उसे इलाज पूरा करने के लिए राजी कर लिया. आज वही बच्ची 27 साल की खुशमिजाज लड़की है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा की तैयारी कर रही है.

गिफ्ट दे दी अपने कान की बाली

विजी ने आगे बताया कि सलमान अक्सर अपनी बिजी शूटिंग से समय निकालकर कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलने पहुंच जाते थे. उन्होंने लिखा- एक शाम सलमान ने मुझे फोन किया और कहा कि वो सेवरी के पास हैं, शूटिंग खत्म हो गई है या कैंसिल हो गई है, तो क्यों न बच्चों के वार्ड में जाकर मरीजों से मिलें. उस शाम KEM अस्पताल के बच्चों के लिए वो पल बेहद खास बन गया.

विजी ने एक भावुक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि- जब भी सलमान को किसी ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जिसे कैंसर के कारण मदद की जरूरत है, वो मुझे तुरंत फोन करते हैं. एक बार उन्होंने अपनी सोने की बाली उतारकर मुझे दी और कहा कि इसे मेरठ में हड्डी के कैंसर से जूझ रहे उस लड़के तक पहुंचा देना, जो आखिरी सांसें ले रहा था.

A post shared by Viji Venkatesh (@vvsquare)

बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भाइयों को बनाया डोनर

विजी ने बताया कि एक बार सलमान ने अखबार में पढ़ा कि एक लड़की को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर चाहिए. उन्होंने लिखा- सलमान ने मुझे फोन किया और कहा कि वो अपने भाइयों को लेकर आ रहे हैं ताकि देखा जा सके कि उनका खून मैच करता है या नहीं.

विजी ने ये भी याद किया कि सलमान ने एक छोटे कैंसर मरीज को अपने घर बुलाकर समय दिया. उन्होंने लिखा- इंदौर से आए एक छोटे मरीज से मिलने के लिए सलमान ने शूटिंग से समय निकालने का वादा किया था. जब शूट कैंसिल हो गई, तो उन्होंने हमें अपने घर बुला लिया और उस बच्चे के साथ एक घंटे से भी ज्यादा वक्त बिताया.

नोट के एंड में विजी ने लिखा- देवियों और सज्जनों, मैं आप सबके सामने पेश करती हूं एक और सिर्फ एक- सलमान खान. कैंसर मरीजों की देखभाल में मेरे पुराने साथी. जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, प्रिय सलमान. आपकी तरह कोई नहीं.

