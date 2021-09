'जीने के हैं चार दिन' सॉन्ग पर Salman Khan का जबरदस्त डांस, Video वायरल

बॉलीवुड इंडस्ट्री के टाइगर यानी दबंग सलमान खान का हर अंदाज फैन्स को एंटरटेन करता है. सलमान इन दिनों तुर्की में अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं. इसी बीच डांस करते हुए सलमान खान का एक नया वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो फैंस को काफी मजेदार लग रहा है.

सलमान का डांसिंग वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में सलमान खान अपनी सुपरहिट फिल्म मुझसे शादी करोगी के सुपरहिट सॉन्ग 'जीने के हैं चार दिन' पर रॉकिंग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में सलमान के आस-पास काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो उनके डांस को काफी एन्जॉय कर रहे हैं.

एक सोशल मीडिया यूजर ने सलमान का डांसिंग वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "सलमान खान तुर्की में टाइगर 3 की रैप-अप पार्टी में जीने के हैं चार दिन गाने पर डांस करते हुए."

SalmanKhan Dancing on Jeene Ke Hai Char Din song in wrap up party of Tiger3 in turkey#salman khan pic.twitter.com/yqGC5a6jlJ