पार्टी में Glass हाथ में लेकर पहुंचे Salman Khan, पैपराजी को देखा तो पॉकेट में छिपाया, यूजर्स बोले- क्या था?

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने हाल ही में एक पार्टी अटेंड की थी. इस पार्टी में सलमान खान ने एंट्री करते हुए ऐसा कुछ किया था, जिसे देख फैंस कंफ्यूज हो गए हैं. हालांकि सलमान खान ने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह अभी सामने नहीं आई है. चलिए बताते हैं क्या है पूरा माजरा?

सलमान खान की ग्लास में क्या था?

पार्टी में एंट्री करते हुए सलमान खान का जो वीडियो सामने आया है उसमें वे एक आधे भरे ग्लास के साथ नजर आए. पैपराजी को देख सलमान खान उस ग्लास को छिपाने की कोशिश करते हैं. फनी ये है कि सलमान खान उस ग्लास को अपनी जींस की फ्रंट साइड पोकेट में डालते हैं. ये वाकया तब हुआ जब सलमान खान शनिवार को मुराद खेतानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचे थे. सलमान अपनी कार से उतरे. तभी वे किसी चीज से आधे भरे ग्लास को जींस की पोकेट में डालते हैं. इसके बाद वे अंदर पार्टी में एंट्री करते हैं.

