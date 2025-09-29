'सैयारा' के बाद अहान पांडे की खुली किस्मत, डायरेक्टर्स के बने फेवरेट, ये है अगला प्रोजेक्ट

अहान पांडे इस साल के सबसे बड़े डेब्यू स्टार बन चुके हैं. उनकी फिल्म 'सैयारा' ने जो कमाल बॉक्स ऑफिस पर दिखाया, वो देखकर हर कोई हैरान रह गया. अहान इस समय इंडस्ट्री में हर तरफ से तारीफें बटोर रहे हैं. इसी बीच अब उनकी झोली में एक और बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है, जो उनकी पॉपुलैरिटी को और भी आगे लेकर जा सकता है.

क्या होने वाला है अहान पांडे का अगला प्रोजेक्ट?

खबर है कि अहान पांडे ने यश राज फिल्म्स की अगली फिल्म साइन कर ली है जिसे 'सुलतान', 'टाइगर जिंदा' है जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर बनाने वाले अली अब्बास जफर डायरेक्ट करने वाले हैं. ये प्रोजेक्ट अगले साल शुरू होने की बात सामने आई है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अली अब्बास जफर, आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर अपनी अगली डायरेक्शन फिल्म के तौर पर एक एक्शन रोमांस पर काम कर रहे हैं.'

'अली ने सुल्तान जैसी शानदार ड्रामा फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है और टाइगर जिंदा है जैसी एक्शन फिल्म में भी उन्होंने अपने सीन्स में डाले गए ड्रामा की बदौलत कहानी को एंटरटेनिंग बना दिया था. अब अली दोबारा वही फिल्में बनाने की तरफ जाना चाहते हैं जिनसे उन्हें फैंस का प्यार मिला था. वो अहान पांडे को सैयारा में एक्टिंग करता देखकर दंग रह गए थे.'

आदित्य चोपड़ा-अली अब्बास जफर ला रहे रोमांटिक-एक्शन फिल्म

सूत्रों ने आगे बताया है कि आदित्य चोपड़ा ने खुद अली अब्बास जफर को अहान पांडे का नाम सुझाया, क्योंकि उनका मानना है कि अहान बड़े पर्दे पर एक सरप्राइजिंग फैक्टर बन सकते हैं. अहान हाल ही में 'सैयारा' से फैंस का प्यार पाने में कामयाब हुए हैं. ऐसे में ऑडियंस उनके अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार करेगी. आदित्य चोपड़ा इस फिल्म से अहान पांडे का एक ऐसा रूप दिखाएंगे, जहां उनकी एक्टिंग में जुनून, प्यार और एक्शन नजर आएगा.

ये फिल्म अगले साल 2026 के बीच में शुरू होने की खबर सामने आ रही है. बता दें कि अली अब्बास जफर वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने सलमान खान को उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म 'टाइगर जिंदा है' दी थी. लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो भी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करते नजर आए हैं. उनकी लास्ट फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या अली अब्बास जफर, अहान पांडे के साथ मिलकर दोबारा बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगे या नहीं.

