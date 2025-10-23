scorecardresearch
 

Feedback

सचिन तेंदुलकर ने बदल दिए थे शाहरुख खान के सीन्स, आइकॉनिक बना 90s का फेमस विज्ञापन

ऐड फिल्म मेकर प्रहलाद कक्कड़ ने बताया कि 1999 के मशहूर कोल्ड्रिंक विज्ञापन में शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी को यादगार बनाने का श्रेय सचिन के एक रचनात्मक सुझाव को जाता है. सचिन ने स्क्रिप्ट में ऐसा मजेदार ट्विस्ट जोड़ा जिसने "ये दिल मांगे मोर"﻿ वाले इस विज्ञापन को 90 के दशक का आइकॉनिक ऐड बना दिया.

Advertisement
X
सचिन ने बदले थे शाहरुख के सीन्स (Photo: ITG)
सचिन ने बदले थे शाहरुख के सीन्स (Photo: ITG)

क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर मैदान पर जितने क्रिएटिव थे उतने ही रचनात्मक सेट पर भी थे. फेमस ऐड मेकर प्रहलाद कक्कड़ ने इसका जिक्र किया. उन्होंने साथ ही सचिन और शाहरुख खान के 1990 के फेमस कोल्ड्रिंक विज्ञापन के बारे में बात की. प्रहलाद ने बताया कि उस विज्ञापन में सबसे दिलचस्प मोड़ सचिन ने खुद सुझाया था. उन्होंने शाहरुख के सीन्स में भी बदलाव कर दिए थे. 

काम आया सचिन का आईडिया

शूटिंग को याद करते हुए प्रहलाद ने ANI को बताया कि सचिन एक मराठी मानुष हैं, लेकिन वो शुरू में थोड़े शर्मीले और सधे हुए थे. पर फिर समय के साथ उन्होंने आत्मविश्वास कमाया और बेहद अच्छे आईडिया भी दिए.

सम्बंधित ख़बरें

The staff said, DDLJ is how we earn our daily bread.
इस हॉल में 30 साल से लगातार लगी है DDLJ, सुनिए स्टाफ क्या बोला?  
Shah rukh Khan in mohabbatein
दीयों से रोशन हुई स्टार्स की दिवाली, बॉलीवुड की इन फिल्मों में दिखा दीपावली ट्विस्ट  
Aamir Khan Mahabharat
गाना गा रहे थे आमिर खान, शाहरुख ने बीच में टोका, देखकर फैन्स नाराज  
mr beast meets shah rukh salman and aamir in riyadh
मिस्टर बीस्ट ने शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ शेयर की फोटो 
Salman Khan says nobody can afford him, shahrukh and aamir khan for one film
कौन हम तीनों को बर्दाश्त करेगा... साथ काम करने पर सलमान-शाहरुख, रखी ये शर्त  

प्रहलाद बोले,“उन्होंने वास्तव में विज्ञापन की कहानी में ऐसे सुझाव दिए जो बहुत अच्छे थे, जैसे उस सीन में, जहां शाहरुख सचिन का वेश अपना के वर्ल्ड कप टीम के कमरे में जाकर फ्री पेप्सी चुराता है. और बाकी सब सोचते हैं कि वह सचिन ही है.''

प्रहलाद आगे कहते हैं कि, “विज्ञापन में सचिन का हुलिया लिए शाहरुख से अजरुद्दीन कहते हैं, ‘तुम बल्लेबाजी के लिए जाओ.’ तो वह पूरी तैयारी के साथ बल्लेबाजी के लिए बाहर जाता है. वह बहुत परेशान नजर आता है, चारों तरफ देखता है कि कुछ तो गलत है, और फिर सचिन आते हैं. वह अपनी विग उतारते हैं और शाहरुख कहते हैं, ‘सचिन, धन्यवाद, आप आ गए,’” 

Advertisement

सचिन ने बनाया मजेदार

प्रहलाद ने बताया कि शुरुआती पटकथा में सचिन खुद बल्ला लेकर मैदान पर खेलने निकलते थे, लेकिन क्रिकेट के इस महानायक के पास एक अलग सुझाव था जिसने विज्ञापन के अंत को और मजेदार बना दिया.

प्रहलाद ने बताया कि कैसे तब विज्ञापन सुनकर “सचिन ने कहा था कि, ‘मुझे बल्ला क्यों पकड़ना चाहिए? यह मजेदार नहीं है. फिर अपना आईडिया देते हुए कहा था कि- 'मैं पेप्सी लेकर वापस कमरे में लौटता हूं, और उसे बाहर जाने देता हूं.’ तो हमने भी सोचा कि, ‘वाह, क्या अच्छा विचार है.’”

यह विज्ञापन 1990 के दशक के सबसे यादगार विज्ञापनों में से एक बन गया और इसने प्रसिद्ध नारा “ये दिल मांगे मोर” को भी लोकप्रिय किया. यह विज्ञापन खेल और बॉलीवुड के बीच की सबसे सफल साझेदारी में से एक माना जाता है, और 1990 के दशक के भारतीय विज्ञापन जगत में एक महत्वपूर्ण मुकाम था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement