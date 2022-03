RRR First Movie Review Out: जूनियर NTR-रामचरण का डेडली कॉम्बिनेशन है RRR, मिले 5 स्टार

बाहुबली के मेकर एसएस राजामौली की मचअवेटेड फिल्म RRR का अगर आपको इंतजार है तो बस 2 दिन का वेट और. फिर आप इस मैगनम ओपस को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे. मगर फैंस के जज्बात तो रोके नहीं रुकते. ऐसे में आपकी इस एक्साइटमेंट को जानते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म RRR का पहला रिव्यू.

RRR के एक्टर्स की जबरदस्त तारीफ

जी हां. हैरान मत होइए. ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमैर संधू ने राजामौली की फिल्म RRR देख ली है. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ये फिल्म कैसी है. फिल्म देखने के बाद उमैर संधू ने एक्टर्स की तारीफों के पुल बांधे हैं, खासतौर पर वे जूनियर एनटीआर से ज्यादा इंप्रेस दिखे. उन्होंने लिखा- जूनियर एनटीआर RRR की आत्मा हैं. उन्होंने ये शो चुरा लिया है. राम चरण उम्दा फॉर्म में हैं. राजामौली ने क्या डेडली कॉम्बिनेशन बनाया है. आग लगा दी दोनों ने.

#JrNTR is the Soul of #RRR. He Stole the Show all the way. #RamCharan is in Terrific Form. What a Deadly Combo in #RRR by #SSRajamouli. Aag Laga di Dono na 🔥🔥🔥 March 21, 2022

बंपर कमाई कर रही The Kashmir Files के सितारों की फीस कितनी? इस एक्टर को मिला सबसे ज्यादा अमाउंट



फिल्म को मिले कितने स्टार?

उमैर संधू ने कहा कि RRR को मिस करना बड़ी भूल होगी. इसे उन्होंने ब्लॉकबस्टर बता दिया है जिसकी गिनती आगे चलकर क्लासिक फिल्मों मे होगी. उन्होंने फिल्म को 5 स्टार दिए हैं. उमैर संधू ने लिखा- RRR में पावर पैक्ड स्टोरी, थ्रिलिंग बैकग्राउंड स्कोर, फर्स्ट रेट प्रोडक्शन डिजाइनिंग है. शुरू से लेकर अंत तक फिल्म बांधे रखती है. सभी कलाकारों ने उम्दा एक्टिंग की है. राजामौली ऑफिशियली भारत के नंबर 1 डायरेक्टर बन गए हैं. क्या सिनेमैटिक सागा है. wow.

#RRR has Power Packed Story, Thrilling Background Score, First Rate Production Designing. Full on Engaging flick from start to end. Top Notch Performances by every actor ! #SSRajamouli is officially No.1 Director in India Now. What a Cinematic Saga ! Just WOW #RRRMovie ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 22, 2022

#RRRMovie Review from Censor Board. #RamCharan is in Terrific Form. He Stole the Show all the way. Deadly Combo of #JrNTR & #RamCharan. #AjayDevgn is Surprise Package. He Nailed it. #AliaBhatt shines in her Role. She looks beautiful in #RRR.



🌟🌟🌟🌟🌟 — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 22, 2022

Jr NTR की शादी में फंसा था कानूनी पेच, एक साल इंतजार के बाद लिए सात फेरे



जूनियर एनटीआर ने लूटा शो

उमैर संधू ने कहा कि आरआरआर फिल्म जूनियर एनटीआर से ताल्लुक रखती है. वे इस फिल्म की जान हैं. उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस है. फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले रियल हीरो हैं. क्रिटिक के मुताबिक, अजय देवगन फिल्म के सरप्राइज पैकेज हैं. वहीं आलिया भट्ट दमदार लगी हैं. पूरी मूवी में वे बहुत खूबसूरत दिखी हैं.