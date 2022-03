RRR Box Office Collection Day 6: RRR की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, वर्ल्डवाइड कमाए 600 करोड़, बाहुबली से निकली आगे

बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म RRR अगर आपने नहीं देखी तो समझो बहुत कुछ मिस कर दिया है. साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और रामचरण की ये मूवी हर दिन कमाई के रिकॉर्ड तोड़े जा रही है. RRR बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. जानते हैं फिल्म ने छठे दिन कितनी कमाई की.

6 दिन में RRR का कुल कलेक्शन कितना?

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने RRR की फिल्म की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े शेयर किए हैं. जिसके अनुसार राजामौली की इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने 120.59 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. RRR की कमाई मास सर्किट में रीबूट हुई है. पोस्ट पैनडेमिक RRR पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. शुक्रवार को फिल्म ने 20.07 करोड़, शनिवार को 24 करोड़, रविवार को 31.50 करोड़, सोमवार को 17 करोड़, मंगलवार को 15.02 करोड़, बुधवार को 13 करोड़ कमाई कर 120.59 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

3 महीने में Harnaaz Sandhu का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जानें अब कैसी दिखती हैं विश्व सुंदरियां?



#RRR reboots and revives biz in mass circuits... Nears *Week 1* biz of #Sooryavanshi [₹ 120.66 cr] in *6 days*... HIGHEST GROSSING FILM [Week 1; post pandemic]... Fri 20.07 cr, Sat 24 cr, Sun 31.50 cr, Mon 17 cr, Tue 15.02 cr, Wed 13 cr. Total: ₹ 120.59 cr. #India biz. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EbSh3mTkJO