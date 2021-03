Roohi box office collection day 1 राजकुमार-जाह्नवी की फिल्म का सरप्राइज, कमाए इतने करोड़

राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की फिल्म रूही 11 मार्च को थिएटर में रिलीज हुई. पहले दिन रूही ने कमाई के मामले में भी सरप्राइज कर दिया है. कोविड महामारी के बावजूद फिल्म को महाशिवरात्रि के हॉलिडे का फायदा मिला.

क्या है पहले दिन फिल्म की कमाई?

ट्रे़ड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने नेशनल मल्टीप्लैक्स ने लगभग 1.89 करोड़ कमाए, वहीं टायर 2 सीटीज में भी डीसेंट कमाई की. फिल्म ने गुरुवार को कुल 3.06 करोड़ की कमाई की. बता दें कि फिल्म में वरुण शर्मा भी अहम रोल में हैं. हार्दिक मेहता फिल्म में अहम रोल में हैं. फिल्म को फैंस से मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं. क्रिटिकली फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है.

