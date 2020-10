पायल घोष का ऋचा चड्ढा से सवाल, 'मिस्टर कश्यप पर आपको इतना भरोसा कैसे?'

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और पायल घोष के बीच तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. एक तरफ पायल की अनुराग कश्यप संग एक कानूनी लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ऋचा चड्ढा ने भी घेर रखा है. एक केस में अगर पायल हमलावर दिखाई दे रही हैं तो वहीं दूसरे केस में ऋचा उन पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं. अब ऋचा चड्ढा ने महिला आयोग पर अपना गुस्सा निकाला है.

ऋचा का महिला आयोप पर सवाल

ऋचा के मुताबिक पायल घोष से पहले उन्होंने महिला आयोग को एक शिकायत की थी. शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि पायल ने अनुराग केस में बिना वजह उनका नाम घसीटा था. ऋचा की मानें तो महिला आयोग ने उस केस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया. उन्होंने ट्वीट कर कहा था- मैंने ये तस्वीरें देखीं रेखा जी. मैंने तो 22 सितंबर को ही शिकायत की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. आपके ट्वीट को देख तो यही लगता है कि मैंने उनसे पहले अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी. ऋचा ने ये पोस्ट के साथ पायल की उस मुलाकात की फोटो शेयर की है जिसमें वे रेखा शर्मा से मिल रही हैं.

Saw these pictures @sharmarekha ma’am.I still haven’t heard back from @NCWIndia reg my complaint (dated 22/9/20)filed against Ms.Ghosh, for falsely dragging my name in her case against a director. Basis your own tweets on the matter, I believe my complaint was filed BEFORE hers. pic.twitter.com/1QC3HoDTV3



पायल ने कसा तंज

लेकिन ऋचा का यूं महिला आयोग पर निशाना साधना पायल को रास नहीं आया. उन्होंने सीधे तौर पर ऋचा की नीयत पर सवाल उठा दिए. पायल ने पूछ लिया कि किस आधार पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका नाम बेवजह घसीटा गया है. वे ट्वीट करती हैं- मिस चड्ढा आपको कैसे पता कि मैंने इस केस में आपना नाम गलत तरीके से घसीटा है. आप मिस्टर कश्यप को लेकर इतना श्योर कैसे हैं. रेखा जी आप प्लीज देखिए, ये पूरी गैंग कैसे मुझे दबाने की कोशिश कर रही है. अपनी इस पोस्ट में पायल ने पीएम मोदी को भी टैग कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा दिया है.

Ms Chaddha how do you know I have falsely dragged your name unless the truth comes out , how are you so sure of Mr. Kashyap (I’m wondering)?? please @sharmarekha look into this, how the whole gang is trying to suppress and humiliate me. @PMOIndia @narendramodi Sir #BetiBachao https://t.co/fhhQEWz1nl