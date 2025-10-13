'लोग जलते हैं उनसे…', ऐश्वर्या राय की ट्रोलिंग पर बोलीं ऋचा चड्ढा

कई बार एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ जाता है. जिसमें एक नाम पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का भी हैं. हाल ही में वह अपने लुक के लिए काफी बुरी तरह से ट्रोल हुई थीं. हालांकि इस बार ऋचा चड्ढा उनके सपोर्ट में सामने आई और उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब भी दिया हैं.

ऐश्वर्या राय क्यों हो रहीं ट्रोल?

दरअसल हाल ही में ऐश्वर्या राय पेरिस लोरियल फैशन वीक 2025 में शामिल हुई थीं. इस इवेंट में उन्होंने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी थी. ये आउटफिट मनीष मल्होत्रा ​​ने डिजाइन किया था. उनके इस लुक को काफी पसंद किया गया था. हालांकि कई लोगों को उनका ये लुक पसंद नहीं आया, जिसके बाद वो उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल करने लगे.

ऐश्वर्या की ट्रोलिंग पर बोलीं ऋचा

वहीं हाल ही में जब जिस्ट के साथ इंटरव्यू में ऋचा ने ऐश्वर्या राय की ट्रोलिंग पर बात की. उन्होंने कहा कि लोग ऐश्वर्या राय से जलते हैं. ऋचा ने ऐश्वर्या की तारीफ में कहा कि वो भारत के इतिहास के सबसे खूबसूरत महिला हैं. इसके साथ ही वो बहुत डिसिप्लिन और ग्रेसफुल भी हैं. वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती हैं. लोग भले ही उन्हें कितना भी ट्रोल कर ले, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हैं.

ट्रोलिंग से कैसे निपटती हैं ऋचा?

इंटरव्यू में जब ऋचा से पूछा गया कि इस तरह की ट्रोलिंग से वो कैसै डील करती हैं? तो ऋचा ने कहा, 'क्यों तुम्हें डील करना है भाई? चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? चिंटू तुम्हारे आगे आ गया तुम उसे चपरासी भी नहीं रखोगे अपने घर में. क्या फर्क पड़ता है तुम्हें चिंटू क्या सोचता हैं?'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'चिंटू अपना भड़ास निकल रहा है, उसके पीछे उसको दर्द हो रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसकी मम्मी एलपीजी से चूल्हे पर आ गई है चिंटू क्या करेगी? ठीक है उन्हें ट्रोल करते रहने दो, किसी अनजान व्यक्ति की क्या सोच है, इसकी किसे परवाह है? लोग अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, इसलिए ऐसा करते हैं. ठीक है.'

