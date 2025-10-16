अंडरवर्ल्ड की कहानी लेकर आ रहे रेमो डिसूजा, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड फिल्म 'डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज' की खास झलक आज रिलीज कर दी गई है. जिसमें अंडरवर्ल्ड का डरावना नजारा साफ दिखाई दे रहा है. इस फिल्म के डायरेक्शन की कमान भारत के फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने संभाली है. फिल्म संदीप सिंह के प्रोडक्शन में बनकर तैयार होगी.

डोंगरी की दिखाई खास झलक

मेकर्स ने आज फिल्म 'डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज' की एक खास शेयर की गई. जिसकी शुरुआत एक लिफ्ट से होती है. उसके बाद पुराने जमाने की ब्लैक मर्सिडीज दिखाई पड़ती है. जिसकी खिड़की से सिगरेट पीता हुआ हाथ दिखाई पड़ता है. फिर अचानक से एक आधा चेहरा सामने दिखाई देता है-जिसने ब्लैक चश्मा पहना हुआ है. जो डॉन की तरह दिखाई पड़ रहा है. यह कार एक होटल के पास रुकती है और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है. इस छोटे से टीजर में 'जन्नत में खुदा की और बंबई में सिर्फ गैंग की चलती थी.' और 'बंबई में गोली और दोनों ही सस्ती थी.' जैसे दमदार डायलॉग सुनाई दिए.

डायरेक्टर रेमो ने किया पोस्ट

वहीं कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने अपनी फिल्म 'डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज' की खास झलक इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मुंबई अंडरवर्ल्ड फिर से उठ खड़ा हुआ. पेश है डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज, मुंबई के दिल से एक कच्चा, इमोशनल और विस्फोटक एक्शन ड्रामा.'

इस फिल्म की कहानी क्लासिक मुंबई अंडरवर्ल्ड शैली को सभी के सामने लेकर आ रही है. यह फिल्म 9 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की कहानी और डायलॉग मिलाप मिलान जावेरी लिखे हैं. 'डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज' को संदीप सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस गैंगस्टर्स ड्रामा एक्शन फिल्म का डायरेक्शन रेमो गोपी डिसूजा करेंगे.

रेमो कोरियोग्राफर से बने डायरेक्टर

बता दें कि रेमो डिसूजा ने बतौर कोरियोग्राफर करीब 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है. बाजीराव मस्तानी में कोरियोग्राफी करने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा वो टीवी के रियलिटी सो 'डांस इंडिया डांस', 'डांस प्लस', 'डांस चैम्पियन', 'नच बलिए' और 'झलक दिखला' जैसे शो में जज बने थे.

वहीं रेमो ने कई बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है. जिसमें रणबीर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ से लेकर माधुरी दीक्षित, सलमान खान और शाहरुख खान तक वे कोरियोग्राफर रह चुके हैं. रेमो ने बतौर डायरेक्टर कई फिल्मों में काम किया. जिसमें उनकी बतौर डायरेक्टर पहली बॉलीवुड फिल्म FALTU थी. इसके बाद रेमो ने ‘एबीसीडी 2’, 'स्ट्रीट डांसर 3डी' और सलमान खान के साथ रेस 3 को डायरेक्ट किया. इसके बाद फिल्म 'ए फ्लाइंग जट' उन्होंने डायरेक्टर की. अब वो सभी के सामने 'डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज' लेकर आ रहे हैं.

