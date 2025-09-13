अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए रेखा ने छोड़ा था नॉनवेज! सालों बाद हुआ खुलासा

अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस रेखा फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम हैं. बॉलीवुड के गलियारों में दोनों के अफेयर की चर्चा किसी से छिपी नहीं हैं. आज भी सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर बात चलती है, लेकिन इन बातों पर किसी की मुहर नहीं लगी. अब सालों बाद दोनों के रिश्ते को लेकर खुलासे हुए हैं.

दरअसल एक सीनियर जर्नलिस्ट ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि दोनों के अफेयर की खबरों में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर थी. रेखा ने तो अमिताभ के लिए नॉन-वेज खाना तक छोड़ दिया था.

रेखा-अमिताभ के बीच कैसा रिश्ता?

सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया, 'अमिताभ प्योर वेजेटेरियन थे. इसलिए रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए नॉनवेज तक खाना छोड़ दिया था. अमिताभ बच्चन को इंप्रेस करने के लिए वो नॉनवेज फूड भी शूटिंग के दौरान नहीं खाती थीं. ये बात उन्हें एक सीनियर एक्ट्रेस ने बताई थी.' इस दौरान उन्होंने आगे दावा किया कि रेखा और अमिताभ के साथ फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने दोनों की अफेयर को कंफर्म करते हुए कहा था, 'अमिताभ-रेखा के रिश्ते में कुछ तो सच्चाई थीं.'

Advertisement

रेखा ने मांग में सिंदूर क्यों भरा?

जर्नलिस्ट ने इस इंटरव्यू में ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी के दिनों को याद कर बताया कि रेखा दोनों की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंचीं थीं. इस दौरान हंगामा मच गया था. पूजा ने कहा, 'रेखा शादीशुदा नहीं थीं, लेकिन वो शादीशुदा महिला के रूप में पहुंचीं. जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. ऋषि और नीतू के बजाय लोगों का ध्यान रेखा पर जा रहा था. वहां मौजदू लोग जानना चाहते थे कि उनकी विदाई में सिंदूर क्यों भरा गया था.'

अमिताभ-रेखा की फिल्में

बता दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा की ऑनस्क्रीम केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया है. खासकर फिल्म 'सिलसिला' में. इसके अलावा भी रेखा और अमिताभ ने कई फिल्मों में साथ काम किया. जिसमें 'मुकद्दर का सिकंदर' (1978), 'मिस्टर नटवरलाल' (1979), 'सुहाग' (1979), 'दो अंजाने' (1976), और 'राम बलराम' (1980) शामिल हैं.



---- समाप्त ----