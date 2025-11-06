'कुछ ऐसे सीन थे...', जब शाहरुख संग फिल्म करने में अनकम्फर्टेबल हुईं रवीना, कर दिया था मना

शाहरुख खान और जूही चावला की जोड़ी शुरू से ही दर्शकों की फेवरेट रही है. 90 और 2000 के दशक में जब भी दोनों स्क्रीन पर साथ आए तब उन्होंने जादू बिखेरा. इस प्यारी जोड़ी ने लगभग 8 फिल्में साथ की हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इस लिस्ट की एक फिल्म पहले बॉलीवुड ब्यूटी रवीना टंडन को ऑफर हुई थी? हम बात कर रहे हैं फिल्म 'डर' की, जो 1993 की क्लासिक फिल्म थी और शाहरुख के शानदार करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. एक नए इंटरव्यू में रवीना टंडन ने खुलासा किया कि इस रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में शाहरुख की क..क..किरण बनने के लिए जूही से पहले उनसे संपर्क किया गया था.

सीन्स को लेकर अनकम्फर्टेबल थीं रवीना

रवीना टंडन हाल ही में एक पॉडकास्ट में 'डर' फिल्म को लेकर खुलासा किया. इस पिक्चर में शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला मुख्य भूमिकाओं में थे. रवीना ने बताया, 'डर सबसे पहले मेरे पास आई थी. तो आप उस वल्गैरिटी की बात कर रहे थे और क्या मैंने ये नहीं किया. तो नहीं, हालांकि वो वल्गर नहीं था, लेकिन कुछ सीन ऐसे थे जिनसे मैं असहज थी. डर में कुछ ऐसे पहले सीन थे जहां, आप जानते हैं, वो था कुछ. दो-तीन सीन थे. स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैं कभी पहनकर नहीं जाती थी. मैं कहती थी 'नहीं, मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी'. हां, कुछ ऐसे थे, मतलब सीन जिनसे मैं थोड़ी असहज थी.'

रवीना ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें 1991 की फिल्म 'प्रेम कैदी' भी ऑफर हुई थी, जो बाद में करिश्मा कपूर की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बनी. रवीना ने बताया, 'जैसे प्रेम कैदी, पहली फिल्म जो मुझे लगता है कि लोलो (करिश्मा कपूर) के साथ लॉन्च हुई, वो असल में मुझे पहले ऑफर हुई थी. लेकिन उसमें भी एक सीन था जहां हीरो जिपर नीचे खींचता है या कुछ और एक स्ट्रैप दिख रहा होता है. मैं उससे असहज थी. तो मैं बहुत सारी चीजों से असहज हो जाती थी. मैं किसी के ज्यादा नजदीक आने से बहुत असहज थी, उन लोगों के साथ जिन्हें मैं ऐसे बहुत पीछे हट जाती थी. उस समय मैं थोड़ी घमंडी थी शायद, नकचढ़ी नहीं, मैं कभी नकचढ़ी नहीं थी. मैं हमेशा वैसी ही थी जैसी अभी हूं. इसलिए लोग मुझे लड़के की तरह ट्रीट किया करते थे.'

रवीना टंडन ने भले ही फिल्म 'डर' में काम न किया हो, लेकिन उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग छाप छोड़ी. फैंस को आज भी उनके और शाहरुख खान के किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करने का इंतजार है.

