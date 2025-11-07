'लड़कियां हर हफ्ते बदलती हैं बॉयफ्रेंड', बोलीं रवीना टंडन, अक्षय कुमार संग टूटे रिश्ते को नहीं भूलीं?

90s के दौर में 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार और एक्ट्रेस रवीना टंडन के रिश्ते की चर्चा बड़ी आम बात होती थी. दोनों की जोड़ी ऑन-स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन फैंस को बेहद पसंद आती थी. उनके बीच का रिश्ता आज भी कई मौकों पर सुर्खियां बटोरता रहता है. अब रवीना और अक्षय के ब्रेकअप की चर्चा एक बार फिर शुरू हुई हैं.

जब अक्षय संग टूटे रिश्ते पर बोलीं रवीना

रवीना टंडन का एक दो साल पुराना इंटरव्यू दोबारा वायरल हुआ है जिसमें एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार संग अपने ब्रेकअप पर खुलकर बात की थी. जब उनसे पूछा गया कि क्यों आज भी उनके और अक्षय के रिश्ते की चर्चा होती रहती है? तो इसपर एक्ट्रेस ने कहा था, 'हम 25-30 साल पहले एक-दूसरे से अलग हुए थे और वो चीज आज भी कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाती है.'

'एक बार मैं उनकी जिंदगी से निकल गई थी, मैं किसी और को डेट कर रही थी और वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और किसी और को डेट करने लगे. तो कहां से जलन महसूस होगी? मुझे समझ नहीं आता कि जब हम दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे?'

टूटी सगाई का रवीना को हुआ था दुख?

रवीना ने आगे कहा, 'हम फिल्म मोहरा के दौरान एक हिट जोड़ी थे. आज भी जब हम पब्लिकली मिलते हैं, तो बातचीत करते हैं. हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है. लड़कियां उस जमाने से अपने कॉलेज में हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदलती आ रही हैं. लेकिन एक टूटी हुई सगाई आज भी मेरे दिमाग में छपी हुई है, पता नहीं क्यों?'

रवीना ने उसी दौरान अपने और अक्षय के लिए लिखे जाने वाली खबरों पर भी रिएक्ट किया. उन्होंने बताया कि वो उनके ब्रेकअप और अफेयर की खबरें नहीं पढ़ती थीं. वो बिना मतलब का टेंशन नहीं चाहती थीं. बता दें कि रवीना टंडन और अक्षय कुमार का रिश्ता फिल्म 'मोहरा' के दौरान शुरू हुआ, जो 1994 में रिलीज हुई थी.

इसके बाद, उनका रिश्ता शादी की दहलीज पर भी पहुंचा. दोनों की सगाई होने की भी खबरें सामने आई थीं, लेकिन कुछ कारणों से उनका रिश्ता टूट गया. अब दोनों करीब दो दशक बाद एकसाथ फिल्म 'वेल्कम टू द जंगल' में नजर आएंगे.

