'रश्मिका मंदामा 12 घंटे काम करती हैं...', बोले फिल्म थामा के डायरेक्टर, दीपिका की डिमांड पर कही ये बात

दिवाली पर रिलीज हुई आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकाड़ा पार कर लिया है. हाल ही में आदित्य सरपोतदार ने दिए इंटरव्यू में खुलासा किया है कि एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने बिका किसी शिकायत 12 घंटे काम किया है.

गौरतलब है कि इंडस्ट्री में जब दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे शिफ्ट की मांग रखी तो इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई. दरअसल बेटी के जन्म के बाद उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस के लिए शर्त रखी थी. इसके बाद उन्हें 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 एडी' से निकाल दिया गया.

आदित्य सरपोतदार ने क्या कहा?

'थामा' के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने न्यूज 18 शोशा को दिए इंटरव्यू में कहा, 'ये समझना चाहिए कि कितने घंटे काम करना चाहिए. हर कोई 24 घंटे काम करेगा और ये शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से नुकसान पहुंचाएगा. मुझे लगता है कि शूटिंग के दौरान 12 घंटे की शिफ्ट काफी समझ में आने वाली और व्यवहारिक बात है. इससे कुछ भी करना सही नहीं है. मैंने तो ऐसे हालात देखे हैं, जहां लोगों को शेड्यूल के बीच घर जाने का मौका नहीं मिलता. जो गलत व्यवहार है.

दीपिका की डिमांड पर क्या कहा?

डायरेक्टर ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक्टर के तौर पर आपको कैमरे पर एक खास तरह से दिखना होता है. जो मांग आ रही है, उसकी बैकग्राउंड को समझना होगा. दीपिका ने बात शुरू की है, इसलिए ये समझना होगा कि मांग कहां से आ रही है और वह 8 घंटे की मांग क्यों कर रही हैं. इसे एक सामान्य स्टेटमेंट देने का कोई मतलब नहीं है.'

रश्मिका को लेकर क्या कहा?

8 घंटे शिफ्ट डिमांड के बीच डायरेक्टर ने कहा, 'रश्मिका मंदाना बिना किसी शिकायत के लंबे समय तक काम करती हैं. रश्मिका की बात करें तो वह 12 घंटे काम करती हैं. उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वह थकी हुई हैं. शायद इसलिए क्योंकि वह जीवन के उस मुकाम पर हैं जहाँ वह यह सब कर सकती हैं, लेकिन यह एक नियम सभी पर लागू नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि अगर एक एक्टर और एक डायरेक्टर एकमत हों, तभी उन्हें साथ काम करना चाहिए.'

