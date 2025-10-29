scorecardresearch
 

मां बनना चाहती हैं रश्मिका मंदाना, अभी से हो गया अपने होने वाले बच्चों से प्यार, बोलीं- उनके लिए...

अक्टूबर की शुरुआत में रश्मिका मंदाना ने एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ गुपचुप तरीके से सगाई की थी. अब एक्ट्रेस ने भविष्य में बच्चे पैदा करने और उनके प्रति अपनी सुरक्षात्मक भावना के बारे में खुलकर बात की है. रश्मिका ने कहा कि वह अपने होने वाले बच्चों के लिए युद्ध तक लड़ सकती हैं.

मां बनना चाहती हैं रश्मिका मंदाना (Photo: Instagram/@rashmika_mandanna)
मां बनना चाहती हैं रश्मिका मंदाना (Photo: Instagram/@rashmika_mandanna)

रश्मिका मंदाना अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. अक्टूबर की शुरुआत में उन्होंने एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ गुपचुप तरीके से सगाई की थी. अब एक्ट्रेस ने भविष्य में बच्चे पैदा करने और उनके प्रति अपनी सुरक्षात्मक भावना के बारे में खुलकर बात की है. रश्मिका ने कहा कि वह अपने होने वाले बच्चों के लिए युद्ध तक लड़ सकती हैं.

मां बनना चाहती हैं रश्मिका

गुल्टे के साथ बातचीत में रश्मिका मंदाना ने फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के निर्देशक राहुल रविंद्रन के अपने बच्चों के लिए जीवित रहने के विचारों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'मैं अभी मां भी नहीं बनी, लेकिन मुझे पहले से ही ऐसा लगता है... मुझे पता है कि मेरे बच्चे होंगे, और मुझे यह बहुत पसंद है कि ऐसा होने वाला है. मुझे उन बच्चों के लिए पहले से ही इतना गहरा लगाव महसूस होता है जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं. मैं उनके लिए सब कुछ करना चाहती हूं. मैं उन्हें पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहती हूं. और अगर मुझे उनके लिए युद्ध में जाना पड़े, तो मुझे इतना फिट होना चाहिए कि मैं उनके लिए युद्ध में जा सकूं. मैं पहले से ही इस बारे में सोच रही हूं.'

रश्मिका ने बनाया है तगड़ा प्लान

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे दिमाग में हमेशा से था कि बीस से तीस साल की उम्र वह समय है जब आपको सिर झुकाकर काम करना चाहिए, क्योंकि समाज ने हमारे दिमाग में यही डाला है. हमें अपनी जीविका कमानी है. हमें अपना पैसा कमाना है. मैं जानती थी कि तीस से चालीस साल की उम्र हमेशा काम और निजी जीवन के संतुलन के बारे में होगी. और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा हो. और चालीस के बाद मैंने अभी तक इतनी दूर की नहीं सोची.' उन्होंने यह भी बताया कि उनके दिमाग में हर चीज के लिए एक निर्धारित समयरेखा है.

विजय देवरकोंडा से होने वाली है शादी

सालों से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा टॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक बन हुए हैं. उनकी ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन दोनों ही केमिस्ट्री पसंद की जाती है. फिल्म 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' में उन्हें पसंद किया गया था. तभी से दोनों के अफेयर की खबरें भी आ रही हैं. हालांकि दोनों ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की. हाल ही में खबर आई कि दोनों ने इस महीने की शुरुआत में चोरी चुपके से सगाई कर ली. रश्मिका ने अपने डॉग के साथ एक वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें उनकी सगाई की अंगूठी को फैंस ने स्पॉट किया और अपना उत्साह जताया था. अफवाहें हैं कि अगले साल फरवरी में रश्मिका और विजय शादी करेंगे.

