डेटिंग एप पर 53 साल का एक्टर, दूसरी शादी का देख रहा सपना? बोला- मेरा बेटा...

बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी की हाल ही में फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' रिलीज हुई है. फिल्म के प्रमोशन्स में एक्टर बिजी है. एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है. उन्होंने कोंकणा सेन शर्मा संग तलाक और दोस्ती पर बात की. साथ ही बताया कि वो डेटिंग एप पर हैं और खुद के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं.

अपने एक्स पार्टनर संग दोस्ती में रणवीर

रणवीर ने बताया कि उनके जितने भी एक्स पार्टनर्स रहे हैं, उनकी सभी से आज के समय में बात होती है. रणवीर ने कहा कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती रख रहे हो या फिर एक्स के साथ भी दोस्ती में हो तो जिस करंट पार्टनर के साथ आप अभी हो, उसको अनकम्फर्टेबल न लगे, इतनी दोस्ती रखो.

अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और किसी पार्टी में या फिर कहीं पर आप उससे मिल लिए तो मुझे लगता है कि हाय, हेलो बोलने में कुछ नहीं जा रहा है. पर हां, अगर आप कहो कि वो मेरी फैमिली का पार्ट है या फिर बहुत अच्छी दोस्ती है तो उसके मैं खिलाफ हूं.

हमें अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए. कैजुअल ग्रीटिंग्स सही हैं. पर कोई भी एक्स पार्टनर आपके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता है. इसके अल्वा रमवीर ने डेटिंग एप्स पर होने और खुद के लिए पार्टनर ढूंढने पर भी बात की. उन्होंने कहा कि हां मैं डेटिंग एप पर हूं. रही बात जरूरत की तो पार्टनर की कब किसी कैसे जरूरत है, वो हर अलग इंसान पर निर्भर करता है.

तलाक के दौरान ली थेरेपी

कोंकणा सेन शर्मा से अलग होने के बाद रणवीर ने थेरेपी का सहारा लिया, जिससे वो इससे निकल जाएं. मैंने अपनी लाइफ में दो बार थेरेपी का सहारा लिया. एक तलाक के बाद और एक बारी. मुझे उस समय उस चीज की जरूरत लगी तो मैंने की. पर आजकल के लोगों का फोकस ऐसा हो गया है कि थेरेपिस्ट के पास जाना उनके लिए फैशनेबल चीज हो गई है. तो वो देखकर मुझे अजीब लगता है. आप परेशान हैं, तभी थेरेपिस्ट े पास जा रहे हैं. इस तरह फैशन की चीज इसको मानना गलत बात है.

