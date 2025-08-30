'टाइगर 3 मैंने गुस्से में की थी' बोले रणवीर शौरी, बताया कैसे मेकर्स ने खत्म किया उनका रोल

यश राज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स पिछले कुछ वक्त से फैंस के निशाने पर है. उनकी आखिरी फिल्म 'वॉर 2' फैंस को इंप्रेस करने में नाकामयाब रही. इससे पहले 'टाइगर 3' भी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी. फैंस सलमान खान की फिल्म को पहली टाइगर फिल्म जैसा प्यार नहीं दे पाए थे.

क्यों रणवीर शौरी ने ठुकराई थी 'टाइगर जिंदा है'?

सलमान खान की 'टाइगर' फिल्म सीरीज कई लोगों की फेवरेट है. इसके दोनों पार्ट्स अपने आप में ही मजेदार हैं. जिसकी खासियत सलमान और कटरीना कैफ की जोड़ी तो थी. मगर उनके साथ आने वाली सपोर्टिंग कास्ट भी उतनी ही दमदार थी. उन्हीं में से एक रणवीर शौरी भी थे जिन्हें 'एक था टाइगर' में देखा गया था. लेकिन बाद में उनके किरदार को 'टाइगर 3' में मार दिया गया.

हाल ही में रणवीर ने टाइगर फ्रेंचाइजी में अपने किरदार के अचानक गायब होने पर खुलकर बात की है. एक्टर ने बताया है कि उन्हें 'टाइगर जिंदा है' में भी रोल ऑफर हुआ था. लेकिन उनका किरदार गोपी आर्या पहले पार्ट के मुकाबले दूसरे पार्ट में छोटा था. डिजिटल कमेंट्री संग बातचीत में एक्टर ने बताया, 'एक था टाइगर के बाद मुझे टाइगर जिंदा है भी ऑफर हुई थी. लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरा उसमें रोल छोटा था.'

'जब पहली फिल्म आई थी, तब मैं उसकी स्क्रीनिंग पर गया था. वहां यश चोपड़ा और सलीम खान ने मेरे काम की खूब तारीफ की थी. मैं बहुत खुश हुआ था. मगर जब सीक्वल की स्क्रिप्ट मिली तब मेरा रोल कम था और पैसे भी पहले पार्ट के मुकाबले कम मिल रहे थे. मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अगर मेरे काम की तारीफ हुई है, तो मेरा रोल भी बढ़ना चाहिए. लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको इतना ही ऑफर कर सकते हैं. जिसके बाद मैंने उन्हें मना कर दिया.'

क्यों 'टाइगर 3' में काम करने के लिए माने रणवीर शौरी?

'टाइगर जिंदा है' के बाद रणवीर 'टाइगर 3' में काम करने के लिए वापस आए थे. मगर इस फिल्म की शुरुआत में उनके किरदार को मार दिया गया था. एक्टर ने बताया है कि उन्हें मेकर्स से जब ये ऑफर आया कि वो सिर्फ फिल्म में मरने के लिए वापस आए, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया. रणवीर ने इसी गुस्से के कारण 'टाइगर 3' में काम करने के लिए हामी भरी थी.

एक्टर ने बताया, 'टाइगर 3 के दौरान एक्टर गिरीश कर्नाड का निधन हो चुका था. तो सलमान की टीम में सिर्फ अकेला मैं ही बचा था. मेकर्स ने मुझे फिल्म में काम ऑफर किया कि मेरा किरदार गोपी आर्या मिशन पर जाता है और मर जाता है. मैंने उनसे कहा कि आप मुझे वापस सिर्फ मारने के लिए बुला रहे हैं?'

'उन्होंने कहा हां. फिर मैंने उन्हें गुस्से में आकर कहा कि ठीक है, मैं अपने किरदार को मौत देने आ जाऊंगा. अगर इस किरदार को यही इज्जत मिल रही है, तो ठीक है मैं आ जाऊंगा. हालांकि इस बार पैसे मैंने ठीक-ठाक लिए. उसकी मौत ने मुझे पहले पार्ट की एंडिंग की याद दिलाई थी.' बता दें कि 'टाइगर 3' साल 2023 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी जिसमें इमरान हाशमी बतौर विलेन नजर आए थे.

