बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों कई वजहों से सुर्खियों में हैं. एक तरफ उनकी फिल्म 'धुरंधर' का बज है. दूसरी तरफ उन्हें एक्टर ऋषभ शेट्टी की नकल उतारने पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. चारो तरफ से आलोचना झेलने के बाद रणवीर ने मामले पर अपनी सफाई दी है. उन्होंने 'कांतारा' फिल्म की 'चामुंडा देवी' की मिमिक्री करने पर माफी भी मांगी है.
रणवीर ने मांगी माफी
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में 'कांतारा' की 'चामुंडा देवी' की नकल उतरने के लिए रणवीर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है. विवाद बढ़ने पर रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर माफी मांगी है. उन्होंने लिखा कि मैं फिल्म में ऋषभ शेट्टी की जबरदस्त परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा था. एक एक्टर ही समझ सकता है कि फिल्म में इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए कितनी मेहनत लगती है, जैसे कि उन्होंने की. उन्होंने उस सीन को जिस तरह निभाया, वो काबिले-ए-तारीफ है.
आगे उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के सभी ट्रेडिशन और कल्चर का सम्मान करता हूं. लेकिन अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं.
क्या है विवाद?
हाल ही में रणवीर सिंह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) का हिस्सा बने. फिल्म फेस्टिवल के मंच पर उन्होंने 'कांतारा' की 'चामुंडा देवी' की नकल उतारी. ऋषभ शेट्टी ने उन्हें फौरन ऐसा करने से रोका और वॉर्निंद दी, पर रणवीर अपनी धुन में थे और उन्होंने एक्टर की नहीं सुनी. वो लगातार दैव्य एक्ट का फन बनाते रहे.
रणवीर ने ऋषभ की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा था, मैंने वो थिएटर में देखा, ऋषभ वो एक शानदार परफॉर्मेंस थी. खासकर जब फीमेल भूत आपके शरीर के अंदर चली जाती है.
सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद रणवीर के खिलाफ आवाजें उठने लगीं. 'चामुंडा देवी' का मजाक उड़ाने पर हिन्दू जनजागृति समिति ने रणवीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
रणवीर सिंह के वर्क प्रोजेक्ट की बात करें, तो वो 5 दिसंबर को रिलीज हो रही 'धुरंधर' में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है.