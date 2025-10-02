scorecardresearch
 

Feedback

'मैं अपनी बेटी को ब्रेस्टफीड…', 8 घंटे की शिफ्ट विवाद के बीच रानी मुखर्जी का रिएक्शन

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी 8 घंटे की शिफ्ट डिमांक को लेकर काफी चर्चा में हैं. इसे लेकर काफी कई दिनों से इंडस्ट्री में बात चल रही है. अब इसी बीच रानी मुखर्जी ने अभी इस पर चुप्पी तोड़ी है.

Advertisement
X
8 घंटे वर्क शिफ्ट पर बोलीं रानी मुखर्जी(Photo:Instagram/@ranimukerjiofficial/@deepikapadukone)
8 घंटे वर्क शिफ्ट पर बोलीं रानी मुखर्जी(Photo:Instagram/@ranimukerjiofficial/@deepikapadukone)

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड की चर्चा पूरी इंडस्ट्री में है. क्योंकि इसके चलते एक्ट्रेस अब तक दो बड़ी फिल्मों से बाहर हो चुकी है. पिछले कई दिनों से सेलेब्स दीपिका की इस डिमांड पर रिएक्शन देते हुए दिखे हैं. इसकी कड़ी में रानी मुखर्जी ने भी दीपिका पादुकोण की इस डिमांड पर अपना रिएक्शन दिया है.

जानिए क्या कहा रानी मुखर्जी ने?
एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने कहा, 'मैं आपको उस समय की याद दिलाना चाहती हूं जब मैंने फिल्म हिचकी की थी क्योंकि मैंने यह फिल्म तब की थी जब मेरी बेटी आदिरा 14 महीने की थी और मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी. मुझे सुबह दूध पंप करके जाना पड़ता था. मुझे मुंबई के एक कॉलेज जाना था. इसलिए मेरे घर से ट्रैफिक जाम में उस जगह तक पहुंचने में लगभग दो घंटे लगते थे. इसलिए, मैंने इसे एक तरह से नियमित कर दिया कि सुबह मैं दूध निकालने के बाद लगभग सुबह 6.30 बजे निकल जाती हूं.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मेरा पहला शॉट सुबह 8 बजे होता था, और मैं दोपहर 12:30-1 बजे तक सब कुछ निपटा लेती थी. मुझे कहना होगा कि मेरी यूनिट और मेरे डायरेक्टर इतने प्लान्ड थे कि मैं शूटिंग पर बिताए 6-7 घंटों में से शहर में ट्रैफिक शुरू होने से पहले ही काम निपटा लेती थी और दोपहर 3 बजे तक घर पहुंच जाती थी. मैंने अपनी फिल्म ऐसे ही की.'

सम्बंधित ख़बरें

Indian Idol singer sayli kamble, Kajol, Rani Mukherjee
मां बनेगी 'इंडियन आइडल' की सिंगर, दुर्गा पूजा पंडाल में इमोशनल हुईं रानी-काजोल 
Rani Mukharjee
Rani ने आखिर क्यों पहना था अपनी बेटी के नाम का नेकलेस? 
Rani Mukharjee
Rani ने बताया वो Social Media पर क्यों नहीं हैं? 
Rani Mukerji on 30 years of movies, faith, patience and her 1st National Award
डायरेक्टर की बात मानती हैं रानी, मल्टीस्टारर मूवी में काम करने से लगता है डर? 
Rani Mukherjee On Amitabh bachchan
'अम‍िताभ संग काम करना है आसान, अभ‍िषेक हैं शरारती', रानी ने खोले सीक्रेट 
Advertisement

वहीं टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी पर बात करते हुए रानी मुखर्जी ने कहा, 'आजकल इन बातों पर चर्चा हो रही है क्योंकि हो सकता है बाहर भी इस पर बात हो रही हो, लेकिन ये सभी पेशों में आम बात है. मैंने भी कुछ फिल्में की हैं, जिनमें मैं तय समय तक ही काम करती थी. अगर प्रोड्यूसर को इससे दिक्कत नहीं है तो आप फिल्म पर आगे काम करें और अगर प्रोड्यूसर को समस्या है तो आप फिल्म ना करें. तो ये चॉइस है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता.'

क्या है 8 घंटे शिफ्ट का मामला?
वहीं टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी पर बात करते हुए रानी मुखर्जी ने कहा, 'आजकल इन बातों पर चर्चा हो रही है क्योंकि हो सकता है बाहर भी इस पर बात हो रही हो, लेकिन ये सभी पेशों में आम बात है. मैंने भी कुछ फिल्में की हैं, जिनमें मैं तय समय तक ही काम करती थी. अगर प्रोड्यूसर को इससे दिक्कत नहीं है तो आप फिल्म पर आगे काम करें और अगर प्रोड्यूसर को समस्या है तो आप फिल्म ना करें. तो ये चॉइस है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement