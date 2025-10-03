आदित्य चोपड़ा संग अपनी शादी की तस्वीरें कब दिखाएंगी रानी मुखर्जी? बोलीं- मैं हमेशा से...

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से साल 2014 में शादी की थी. दोनों ने हमेशा अपनी प्राइवेट जिंदगी को गोपनीय रखा है. कपल ने कभी भी अपनी शादी की तस्वीरें शेयर नहीं कीं. हाल ही में एक इंटरव्यू में रानी ने खुलासा किया कि शायद वे कभी ऐसा न करें. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आदित्य ने उन्हें 2018 की फिल्म 'हिचकी' करने के लिए प्रोत्साहित किया था.

शादी की फोटो शेयर करेंगी रानी?

एक एजेंसी के साथ बातचीत के दौरान, रानी से मजाक में पूछा गया कि क्या वह आदित्य के साथ अपनी शादी की सिल्वर जुबली पर शादी की तस्वीरें पब्लिश करेंगी. इसपर रानी ने जवाब दिया, 'शायद, यह एक बहुत अच्छा ख्याल है. मेरे पति बहुत प्राइवेट इंसान हैं और वे चाहते थे कि शादी बहुत प्राइवेट हो. जाहिर तौर पर, मुझे नहीं लगता कि वे कभी चाहेंगे कि शादी की तस्वीरें बाहर आएं.'

रानी मुखर्जी खुद अपनी निजी जिंदगी को सुर्खियों से दूर रखना पसंद करती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा से प्राइवेट रही हूं, क्योंकि मेरा काम और निजी जिंदगी अलग-अलग हैं. अगर आपने मुझे इन सालों में देखा है, तो मैं केवल तभी सामने आती हूं जब इसके लिए कोई कारण हो. यह हमेशा, हर समय नहीं होता. मेरा मानना है कि कुछ चीजें आपको अपने पास रखनी चाहिए. आपको अपने परिवेश को थोड़ा सुरक्षित रखना चाहिए. सब कुछ सभी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हम पहले से ही बहुत एक्सपोज्ड हैं, और वह एक्सपोज होना काफी है. कुछ चीजें निजी रखनी चाहिए, जैसे आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और आप अपने परिवार के साथ क्या कर रहे हैं.'

आदित्य को मिली है ऐसी परवरिश

रानी ने आगे कहा, 'मैं इन्हें नियम के रूप में नहीं देखती. मैं इसे जीवन जीने का तरीका मानती हूं. नियम अक्सर ऐसा कुछ माना जाता है जो दूसरों ने हमारे ऊपर थोपा हो और जिसका अंधा अनुसरण करना पड़े. यह सही नहीं है, क्योंकि आदित्य एक बहुत स्वतंत्र व्यक्ति हैं और उन्हें महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है. यश अंकल और पैम आंटी ने उन्हें इसी तरह पाला है.'

'मर्दानी' एक्ट्रेस ने आगे बताया कि आदित्य चोपड़ा ने अपने माता-पिता, यश चोपड़ा और पामेला चोपड़ा से इस तरह के जीवन के सबक सीखे. उन्होंने कहा, 'जब आप यश अंकल की फिल्में देखते हैं, तो उनमें महिला किरदारों को बहुत महत्व दिया गया है. पैम आंटी, यश अंकल के पेशेवर और निजी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इंसान थीं. आदित्य इसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि यही रोल मॉडल उन्होंने बड़े होते हुए देखे. जिस तरह से वह मेरे साथ व्यवहार करते हैं, उसमें बहुत सम्मान है. वह मुझसे यह नहीं कहते कि आपको कोई खास चीज करनी चाहिए, यह मेरा चुनाव है. वह मुझसे कहते हैं कि मुझे और बाहर जाना चाहिए.'

फिल्म करने के लिए आदित्य ने मनाया

इसके अलावा रानी मुखर्जी ने यह भी खुलासा किया कि आदित्य ने उन्हें फिल्म 'हिचकी' साइन करने के लिए प्रोत्साहित किया था. तब वह अपनी बेटी आदिरा की परवरिश पर बहुत ध्यान दे रही थीं. उन्होंने कहा, 'मुझे अपने पति से हिचकी करने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे मां की भूमिका को बहुत गंभीरता से लेते हुए देखा. उन्होंने कहा, 'आप रानी मुखर्जी हैं, आप अपने प्रशंसकों के साथ ऐसा नहीं कर सकतीं, आपको फिर से सुर्खियों में वापस जाना होगा.' तभी मैंने वह फिल्म की. एक पति के रूप में, वह मेरे लिए वह हवा थे जिसने मुझे यह कहकर प्रेरित किया कि जाओ और अपनी जिंदगी जियो. आप सिर्फ घर पर रहकर एक ही भूमिका नहीं निभा सकतीं, आपके पास और भी भूमिकाएं हैं.'

