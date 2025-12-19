रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने साल 2023, नवंबर में शादी की थी. बीते महीने एक्टर ने बताया कि वो पिता बनने वाले हैं. लिन लैशराम प्रेग्नेंट हैं. मदरहुड पीरियड को एन्जॉय करने को लेकर लिन बेहद खुश हैं. घर पर खुशी का माहौल बना हुआ है. रणदीप भी बेबी के आने की काफी तैयारियां कर रहे हैं.
लिन की खुशी का नहीं ठिकाना
इस प्रेग्नेंसी स्टेज पर लिन कैसा महसूस कर रही हैं, इसके बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- बहुत अच्छा लग रहा है. ये अहसास बहुत अलग है. बॉडी किस तरह एक लाइफ को अपने अंदर क्रिएट करती है, ये देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. इमोशनली, मेंटली और फीजिकली, हर तरह से बदलाव अपने अंदर देख रही हूं.
मैं सभी चीजों को उसी तरह से अपना रही हूं, जिस तरह से वो मेरे पास आ रही हैं. इस साल मैंने मिसकैरिज का दर्द झेला है. मेरे और रणदीप, हम दोनों के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है. पर हमने अपनी फिंगर्स क्रॉस रखी हैं और हर चीज के लिए हमारे दिल में ग्रेटफुलनेस है. ये लाइफ का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है जो हमें मिलने वाला है.
रणदीप भी कर रहे प्लानिंग
लिन ने बताया कि बेबी अगले साल मार्च 2026 में आने वाला है. दोनों ही दिन काउंट कर रहे हैं. बेबी के नाम से लेकर नर्सरी तक की प्लानिंग कर रहे हैं. घर पर खुशी का माहौल है. हम दोनों ने कोई भी अबतक सीरियस नाम सिलेक्ट नहीं किया है. हालांकि, बेबी का रूम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं.
रणदीप मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स और आइडियाज भेजते रहते हैं, जिससे हम दोनों ही बेबी के आने को लेकर पूरी तरह प्रिपेयर रहें. हम दोनों का ये पहला बेबी होने वाला है तो खुश हैं. हैप्पीनेस के अलावा हम दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है. बेबी हम दोनों की जिंदगी का अहम हिस्सा होने वाला है.
सोशल मीडिया पर रणदीप बहुत कम एक्टिव रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने लिन को बर्थडे विश करते हुए पोस्ट श ेयर की, जिसमें उन्होंने बेबी बंप पर हाथ रखा हुआ है. रणदीप बहुत खुश हैं.