जब कंगना ने किया था रिहाना का रोल, रणदीप बोले- साजिश बहुत बड़ी है

अमेरिकन पॉप स्टार रिहाना सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. भारतीय किसानों के प्रदर्शन को लेकर उनके ट्वीट के बाद बॉलीवुड दो खेमों में बंटा नजर आ रहा है. जहां कुछ सितारों ने रिहाना के ट्वीट का समर्थन किया तो वहीं कुछ ने कहा कि ये देश का मामला है और विदेशियों को इसमें दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए.

रिहाना के ट्वीट पर सबसे पहली प्रतिक्रिया कंगना रनौत ने दी थी. कंगना ने लगातार ट्वीट करते हुए रिहाना को खरी-खरी सुनाई थी. साथ ही उन्हें मूूर्ख भी बता दिया था. अब इन सबके बीच एक्टर रणदीप हुड्डा ने कंगना का थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है.

रणदीप ने कंगना पर कसा तंज

रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम फिल्म वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई का एक सीन शेयर किया है. इस फिल्म में कंगना रणौत के साथ रणदीप हुड्डा भी अहम रोल में थे. फिल्म में कंगना रनौत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था, जिसका नाम रि‍हाना शेरगिल था.

रणदीप हुड्डा ने जो वीडियो पोस्ट किया है वह काफी मजेदार है. वीडियो में पहले कंगना की तस्वीर आती है जिसे देखकर रणदीप हुड्डा कहते हैं, ‘इसे कौन नहीं जानता, मशहूर फिल्म स्टार रेहाना.‘ इस वीडियो को शेयर करते हुए रणदीप ने कैप्शन में लिखा- ''साजिश बहुत बड़ी है.''



बता दें कि रणदीप हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर भी ट्वीट कर रहे हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट कर लिखा था, ''प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जिंदगी खोई है उनके लिए प्रार्थना है. उम्मीद है इसका जल्द समाधान होगा और सभी अपने घर जल्द से जल्द सुरक्षित लौटेंगे.''

Praying for our farmers who lost their lives at the protest. Hoping for a speedy resolution so that everyone can return home safe at the earliest 🙏 pic.twitter.com/F3LW1N42z3